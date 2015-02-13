مسابقه چندجانبه موتوركراس دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه چندجانبه موتور كراس بزرگداشت اجلاسيه شهدا دامغان صبح جمعه با حضور موتورسواراني از استان هاي تهران، اردبيل، قم، گلستان، مازندران و ساير شهرستان هاي استان سمنان در محل پست موتورسواري غدير اين شهر برگزار شد.

مصطفوي تيموري و سيد مجتبي شجاعي از دامغان و ايمان صفري از گرمسار در كلاس ۲۵۰ سي سي به ترتيب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند و در كلاس ۴۵۰ سي سي نیز ابوالفضل حمزه بيكي از دامغان اول، قاسم هادي نژاد از ساري دوم و ميلاد عباس نژاد مقام سوم را از آن خود كردند.

استان سمنان ۵۰ قهرمان موتورسواری دارد

رئيس هيئت موتورسواري و اتومبيلراني استان سمنان در خلال برگزاری این مسابقان در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۵۰ قهرمان موتورسوار در شش شهرستان استان خبر داد و افزود: این استان تاكنون سه مسابقه استاني در اين رشته برگزار كرده است.

هادی زحمتی گفت: قهرمانان موتورسوار استان سمنان در دو دوره مسابقه كشوري موفق به كسب مقام نخست در بخش پيشكسوتان كلاس ۲۵۰ سي سي شده اند.

۲۰ موتور سورار بيمه شده در دامغان فعاليت دارند

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان نيز در اين گفتگو اظهار داشت: اين شهرستان ۲۰ موتوسوار بيمه شده دارد كه در مسابقات استاني و كشوري فعاليت دارند.

مجيد محمدي گفت: اين دوره از مسابقات باتوجه به تكريم مقام شهيد و شهادت و در بزرگترين رخداد فرهنگي منطقه يعني كنگره و اجلاسیه شهدا برگزار شد.

دامغان ۶۰ شهيد ورزشكار دارد

فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه ناحيه دامغان نیز از وجود ۶۰ شهيد ورزشكار در ايت شهرستان خبر داد و افزود: ورزشكاران راه و سيره شهدا را ادامه مي دهند و با حضور خود در مسابقات كشوري و جهاني خوش درخشيدند.

سرهنگ پاسدار سيد محمدرضا حسيني گفت: ورزشكاران ما با تأسي از سيره شهدا و تبعيت از مقام عظماي ولايت پرچم جمهوري اسلامي ايران را به اهتزاز در آوردند و مايه عزت و سرافرازي نظام و ملت ايران هستند.

شوراي اسلامي شهر همراه ورزشكاران است

رئيس كميسيون ورزش و جوانان شوراي اسلامي شهر دامغان نيز با اظهار اینکه تمام برنامه هاي ما در راستاي انديشه هاي امام راحل بوده است، افزود: مردم به فرصت هاي خوب و بانشاط نياز دارند كه بايد براي آنان فراهم شود.

مجتبي ايمانيان در خاتمه گفت: شهرداري و شوراي اسلامي شهر دامغان همچون گذشته همراه و همگام ورزشكاران است تا آنان با پشتوانه و حمايت بتوانند گام هاي بهتري در عرصه ورزش بردارند.

در اين آئين با اهداي لوح و جوايزي از قهرمانان مسابقه چندجانبه موتوركراس بزرگداشت اجلاسيه شهداي دامغان تقدير و تجليل به عمل آمد.