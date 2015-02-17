جنگ و انقلاب، محور برگزاری محفل شعر فجر در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ساکی، دبیر محفل شعر فجر آبادان در خصوص این نشست اظهار داشت: در محفلی که امروز در آبادان برگزار میشود، شاعران ملی و کشوری و همچنین تعدادی از شاعران بومی شعرخوانی خواهند کرد

وی افزود: بهروز یاسمی، قادر طراوت پور، حمیدرضا شکارسری، مهدی رحیمی از جمله شاعران کشوری هستند که در این برنامه شعرخوانی خواهند کرد. همچنین آقایان آهنین جان، کاظمی، شکرریز، باجوند و شریعت نیز شاعر انی از استان خوزستان هستند که در این برنامه شعرهایشان را قرائت خواهند کرد.

دبیر محفل شعرخوانی آبادان شعر فجر تصریح کرد: این محفل شعرخوانی، جشن ادبی برای پیروزی انقلاب است. شاعرانی که محصول انقلابند، در این محفل حضور خواهند داشت و طبیعتا شعرخوانی ها با موضوع انقلاب اسلامی و همچنین به صورت موضوع آزاد برگزار می شود.

وی درباره انتخاب استان خوزستان و شهر آبادان به عنوان یکی از محافل شعر خوانی نهمین جشنواره بین المللی شعر گفت:استان خوزستان و به خصوص شهرهای آبادان و خرمشهر به نوعی پیشانی ایران در دفاع مقدس بودند و البته نقش مهمی هم در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و این مسائل دست به دست هم نشان دهنده ضرورت برگزاری چنین برنامه ای در شهر آبادان است.

این عضو هیات علمی نهمین جشنواره بین المللی شعر فجر در ادامه افزود: در محفل شعرخوانی آبادان، محمدعلی محمدی شاعر خرمشهری سخنرانی خواهد کرد. همچنین برنامه ای هم برای بازدید شاعران از مناطق عملیاتی تدارک دیده ایم که انشا الله برگزار خواهیم کرد.

ساکی در پایان با تشکر از منطقه آزاد اروند در حمایت از چنین برنامه هایی گفت: حضور و حمایت نهادها و سازمان هایی مانند منطقه آزاد اروند در حوزه فرهنگ نشان دهنده علاقمندی این ارگان ها به این موضوع است و عملکرد این سازمان در حمایت از برگزاری سومین محفل جشنواره شعر فجر درخور تشکر است.

یادآوری می شود محفل شعرخوانی آبادان سومین نشست از سری محافل شعرخوانی نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر است. پیش از این دو محفل شعرخوانی در مشهد و کابل برگزار شده بود.