فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از جزئیات نشست ۲.۵ ساعته عصر دوشنبه شورای ملی 3 جانبه کار خبر داد و گفت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و کار در این نشست حاضر بودند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: نماینده وزارت کار درباره افت قدرت خرید کارگران صحبت کرد و همچنین پیشنهاد دولت درباره افزایش دو برابری حق مسکن، سنوات و افزایش بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزار تومان را اعلام کرد.

توفیقی خاطرنشان کرد: تاکید نماینده دولت این است که به منظور جلوگیری از بار تورمی افزایش دریافتی کارگران در ماههای پایانی سال، افزایش های جدید از بهمن ماه تا پایان سال جاری به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است در جلسه امروز سه شنبه شورای عالی کار درباره سه پیشنهاد دولت تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: همچنین شورا تصمیم دارد علاوه بر موارد یاد شده درباره اجرای ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین حقوقی تضمین کننده معیشت خانوارهای کارگری تصمیم گیری کنند.

توفیقی با اشاره به اظهارات نمایندگان کارفرمایان در این جلسه، افزود: کارفرمایان اعلام کردند که مشکلی با کارگران ندارند اما دولت باید سهمی را در حمایت از معیشت نیروی کار بپذیرد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید برای تقویت قدرت خرید نیروی کار کشور برنامه ریزی کند و تاکید امسال ما بر پیش بینی بسته های حمایتی برای حمایت از معیشت کارگران است.

وی ادامه داد: کارگران حاضر خط فقر را به عنوان حداقل دستمزد بپذیرند اما سئوال این است که آیا دولت تصمیمی به حمایت از نیروی کار دارد یا خیر؟