محمدرضا بقائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از نتایج نشست عصر سه شنبه شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این نشست افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار به ۲ برابر صورتجلسه شد که احتمال دارد از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی شرط و شروط های کارفرمایان به امضای نمایندگان کارگران نرسید و بدون موافقت دولت و تنها با امضای کارفرمایان صورتجلسه شد.

بقائیان ادامه داد: پایه سنواتی کارگران در حال حضر روزانه ۵۰۰ تومان است که برای گروه یک شغلی ماهیانه ۱۵ هزارتومان می شود. با تصمیم جدید شورای عالی کار، این رقم از ابتدای سال آینده ۳۰ هزارتومان خواهد شد که البته برای گروه های دیگر شغلی بیشتر می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: طبق این صورتجلسه از ابتدای فروردین ماه سال آینده پایه سنواتی روزانه کارگران قراردادی و رسمی کشور به ۲ برابر افزایش می یابد. کارفرمایان معتقد بودند این افزایش باید در میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تاثیرگذار باشد که نمایندگان کارگران این درخواست را نپذیرفتند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است در نشست هفته آینده این شورا درباره میزان افزایش حق بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار نیز تصمیم گیری شود ولی در نشست امروز در این‌باره به عدد و رقم خاصی نرسیدیم.

به گفته بقائیان، در جلسه بعدی شورای عالی کار وزرای کار، صنعت و اقتصاد نیز به نمایندگی از سوی دولت حضور خواهند یافت.

به گزارش مهر، پیش تر و در هفته های گذشته وزارت کار به نمایندگی از دولت ۳ پیشنهاد برای افزایش مزایای جانبی بسته مزد سال ۹۴ کارگران ارائه کرده بود که مورد اول آن درباره افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده در جلسات قبل شورای عالی کار به تصویب رسیده بود.

با مصوبه جدید شورای عالی کار درباره ۲ برابر شدن پایه سنواتی مشمولان قانون کار از سال آینده، شورا در نشست بعدی پیرامون میزان افزایش حق بن نقدی به عنوان یکی دیگر از مزایای جانبی مزد کارگران تصمیم گیری خواهد کرد.

با تصمیمات اخیر شورای عالی کار، فعلا تا به امروز مزایای جانبی مزد سال آینده کارگران نسبت به امسال حداقل ۳۵ هزارتومان بیشتر خواهد بود.