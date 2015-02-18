خاطرات زلزله ارسباران در قالب های هنری گردآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «پس مویه های زلزله ارسباران» اظهار داشت: این واقعه یک حادثه عظیم با خاطرات تلخ و شیرین بود که تدوین کتابی با همین مضمون می تواند این رخداد عظیم و تلاشهای انجام شده در این زمینه را به نسل بعدی به یادگار بگذارد و در این میان نقش هنرمندان، شاعران و نویسندگان در تبیین آن روزها بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی با تاکید بر گردآوری خاطرات فراموش ناشدنی زلزله ارسباران در قالب شعر، خاطره، فیلم و تئاتر اظهار داشت: در آن دوران مردم ایران در اقصی نقاط کشور با تمام امکانات به یاری آسیب دیدگان از زلزله شتافتند و سختی آن روزها را با مشارکت و همدلی و کمک به همنوعان خود به خاطرات شیرین و فراموش ناشدنی تبدیل کردند که ثبت و ضبط آن لحظه ها با هنرنمایی و خلاقیت و ایمان هنرمندان و نویسندگان جاودانه شده و برای همیشه در تاریخ یادگار بماند.

معاون فرماندار اهر با اشاره به پیشینه درخشان فرهنگی ارسباران آن را با یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار کشور در طول تاریخ ذکر و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنان شیوا و دلنشین خود طی سفر به منطقه پس از زلزله، ارسباران را منطقه شجاعت نامیدند و این حضور مسئولان در منطقه نقطه قوت و امید برای ارسباران شد و خوشبختانه امروز شاهد به بار نشستن تلاش ها و عمران و آبادانی مناطق آسیب دیده روستایی و شهری هستیم.

سمندری در پایان با اشاره به اینکه ارسباران جزء مناطق زلزله خیز است، گفت: انتظار داریم با روشنگری عمومی و با استفاده از تسهیلات کم بهره بانکی بخصوص در مناطق روستایی بتوانیم نسبت به نوسازی و بهسازی سایر اماکن باقیمانده اقدام کنیم.

گفتنی است کتاب «پس مویه های زلزله ارسباران» برگزیده ۱۲۰ قطعه شعر از ۹۱ شاعر فرهیخته ارسباران به دو زبان ترکی وفارسی با موضوع زلزله مرداد ۹۱ این منطقه است.