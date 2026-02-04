پرتاب فضانوردان به مدار ماه به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سازمان فضایی ناسا در حال بررسی و شناسایی منشأ مشکل فنی است. آزمایش سوخت‌گیری موشک عظیم «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) که قرار است در مأموریت آرتمیس ۲ به فضا پرتاب شود، اواخر روز شنبه آغاز شد و تا روز سه‌شنبه ادامه داشت.

این آزمایش که (Wet Rehearsal) نام دارد، شامل اجرای کامل فرآیند شمارش معکوس پرتاب است و طی آن، موشک SLS به بیش از ۷۰۰ هزار گالن هیدروژن مایع و اکسیژن مایع مجهز می‌شود، بدون آن‌که موتورهای آن روشن شوند.

عملیات سوخت‌گیری در ابتدا بدون مشکل آغاز شد، اما به‌زودی نشتی هیدروژن در محل اتصال سریع دکل بخش انتهایی موشک SLS روی سکوی پرتاب شناسایی شد. پس از آن، تکنسین‌ها بخش عمده زمان آزمایش را صرف عیب‌یابی این نقص فنی کردند.

این مشکل چندان بی‌سابقه نیست، چراکه موشک SLS مأموریت آرتمیس ۲ پیش‌تر نیز در جریان انجام آزمایشی مشابه، حدود سه سال قبل، با نشتی هیدروژن مواجه شده بود. بروز این نشتی‌ها در نمونه پیشین موجب شد سامانه پرتاب طی شش ماه، سه بار به ساختمان مونتاژ عمودی (VAB) بازگردانده شود. در نهایت، مأموریت آرتمیس ۱ در نوامبر ۲۰۲۲ انجام شد و فضاپیمای بدون سرنشین اوریون را در قالب مأموریتی یک‌ماهه به مدار ماه فرستاد.

ناسا در مأموریت آرتمیس ۲ قصد دارد قابلیت کپسول اوریون برای پشتیبانی از فضانوردان در اعماق فضا را ارزیابی کند. در این مأموریت ۱۰ روزه، رید وایزمن، ویکتور گلاور و کریستینا کوخ از ناسا به‌همراه جرمی هنسن، فضانورد کانادایی، سوار بر کپسول اوریون به اطراف بخش تاریک ماه سفر خواهند کرد.

این پرواز آزمایشی، سامانه‌های کپسول اوریون را برای مأموریت آرتمیس ۳ مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مأموریتی که هدف آن فرود فضانوردان بر سطح ماه است.