به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض، مسئول دفتر طنزِ حوزه هنری در خصوص برگزاری محفل طنز در جریان نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر اظهار کرد: جشنواره شعر فجر یکی از جدی ترین اتفاقات در حوزه شعر است و از اهمیت بالایی برای جامعه ادبیات ایران برخوردار است.

وی افزود: جشنواره شعر فجر از آغاز تا کنون با تنش‌ها و اتفاقات گوارا و ناگوار مواجه بوده است و حالا بعد از این همه سال، این جشنواره در فضای ادبی کشور جا افتاده؛ باید تاکید کنم در برگزاری این دوره حواشی گریبان این نهمین دوره را نگرفته است.

این شاعر طنز تصریح کرد: در این دوره از جشنواره فرصت مناسبی برای طرح طنز در قالب یک محفل وجود دارد. چرا که کتاب شعر طنز به نسبت شعر جدی بسیار کمتر منتشر شده است. کمترین مشارکتی که می توانیم داشته باشیم، آن است که یک محفل شعر طنز در حاشیه جشنواره شعر فجر برگزار کنیم. به همین دلیل تصمیم برآن شد که محفل مستقل برای شعر طنز در نظر بگیریم و دفتر طنز حوزه هنری به عنوان متولی اصلی طنز وارد عمل شود.

این عضو هیات علمی نهمین دوره جشنواره شعر فجر در ادامه گفت: جشنواره شعر فجر بعد از برگزاری هشت دوره جایگاه خودش را تثبیت کرده است. وقتی قالبی مانند طنز در این جریان تثبیت شده قرار بگیرد باعث بالابردن سطح آثار در حوزه طنز می‌شود، بخصوص در حوزه علمی آن. برگزاری یک چنین محفلی باعث می‌شود که مخاطبان طنز بواسطه آثاری که در آن خوانده می شودمتر و معیارهای شعر طنز خوب را یاد بگیرند.

فیض خاطرنشان کرد: به عقیده من برگزاری محفل شعر طنز فرصت مناسبی برای اهل طنز ایجاد میکند و این، از امتیازات جشنواره شعر فجر در این دوره است.

محفل شعر طنز به دبیری رضا ساکی، ساعت ۱۶ روز ۹ اسفند ماه در تالار سوره مهر حوزه هنری برگزار خواهد شد و شاعران شناخته شده در این حوزه، به قرائت آثارشان خواهند پرداخت.

از سوی دیگر محفل شعر فجر کیش از سوی منطقه آزاد کیش لغو شد. این محفل که قرار بود روز سه شنبه، ۵ اسفند ماه در جزیره کیش برگزار شود، به دلیل آنچه که منطقه آزاد تجاری کیش از آن به عنوان برگزاری جشنواره گردشگری یاد کرد؛ لغو شد.

قرار بود محفل شعرخوانی کیش با هماهنگی و مساعدت سازمان منطقه آزاد برگزار شود که به دلیل برگزاری همزمان جشنواره گردشگری با محفل شعرخوانی کیش، برگزاری این برنامه لغو شد.