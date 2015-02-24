«همشهری کین» برای پنجمین بار وارد بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «همشهری کین» جزو بهترین فیلم های تاریخ سینما به شمار می‌رود که فیلمنامه آن در کتابی با همین نام، به نگارش درآمده است. اورسون ولز بازیگر، فیلم نامه نویس، کارگردان مشهور سینما و تئاتر و نویسنده و کارگردان این فیلم در سال ۱۹۴۰، هنگامی که فقط ۲۴ سال داشت فیلمبرداری این فیلم را آغاز کرد، و این اولین تجربه سینمایی او بود. او پیش از آن به خاطر کارهای رادیویی و نمایشنامه های صحنه اش مشهور شده بود.

تمهیدات انجام شده در کار فیلمبرداری و نورپردازی همشهری کین، تداخل زمان ها و پیچیدگی روند داستان به شکل فیلم تا آن زمان در هالیوود معمول نبود. به همین دلیل این فیلم از نظر تجاری موفقیت به دست نیاورد و تماشاگر سطحی آمریکایی نتوانست آن را هضم کند، اما منتقدان آن را فوق العاده ارزیابی کردند و هنوز هم در زمره چند فیلم اول تاریخ سینما به حساب می آورند.

در این فیلم می‌بینیم که مادیات چگونه ارزش‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و سایه وحشتناک غول تنهایی که نتیجه فاصله گرفتن از عواطف انسانی است، چگونه خودپسندترین افراد را به زانو در می آورد.

در چندسال اخیر، چاپ و انتشار فیلم نامه هایی چند از آثار فیلم سازان برجسته عالم سینما، و اقبال علاقمندان نسبت به آن، فیلم نامه و فیلم نامه نویسی را در کشور ما به منزله یکی از اساسی ترین مراحل فیلم سازی مطرح کرده است. انتشار فیلم نامه «همشهری کین» که در زمان خود با ساختار نمایشی بدیع و بی مانندش، تحولی عظیم در امر فیلم سازی به وجود آورد، بی تردید برای کسانی که مایل‌اند با تجزیه و تحلیل دقیق عناصر تشکیل دهنده فیلم نامه های باارزش و متفاوت جهان بر وسعت دید سینمایی و مهارت تکنیکی خود در زمینه فیلم نامه نویسی بیفزایند، در اختیار داشتن ترجمه فارسی این فیلم نامه فرصتی گران بها است.

چاپ پنجم کتاب «همشهری کین» با ۱۳۰ صفحه و قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به چاپ رسیده است.