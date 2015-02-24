آیت الله نوری همدانی مهمان مردم جنوبشرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه هماهنگی سفر آیت الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان با حضور اعضای دفتر این مرجع عالیقدر، آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نمانیده ولی فقیه در شهرستان ورامین، ائمه جمعه و فرمانداران قرچک، پیشوا و پاکدشت و مسئولان شهرستان های جنوب شرق استان تهران در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه این نشست و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر قریب الوقوع آیت الله العظمی نوری همدانی به شهرستان های استان تهران اظهار داشت: بر اساس پیگیری های به عمل آمده و عنایت ویژه آیت الله العظمی نوری همدانی، این مرجع عالقدر هفته آینده به شهرستان های جنوبشرق استان تهران سفر خواهند کرد.

حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در شب شهادت حضرت زهرا در ورامین

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: از مدتها پیش مردم شهرستان های جنوبشرق استان تهران مشتاق حضور حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی در منطقه بودند و به همین منظور نامه ای سوی ائمه جمعه این مناطق برای دعوت از ایشان ارسال شد.

وی ادامه داد: آیت الله العظمی نوری همدانی با دعوت مردم و علمای شهرستان های جنوبشرق استان تهران موافقت کردند و همزمان با شب اول فاطمیه و شب شهادت حضرت زهرا(س) به شهرستان ورامین سفر خواهند کرد.

محمودی اضافه کرد: سفر آیت الله العظمی نوری همدانی روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه خواهد بود که ابتدا در میدان ورودی شهر مورد استقبال مردم متدین و انقلابی ورامین قرار می گیرند و سپس با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین دیدار می کنند.

حضور آیت الله العظمی نوری همدانی منشأ برکات فراوانی است

این مسئول عنوان کرد: دیدار مردم ورامین با حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی سه شنبه شب همزمان با شب شهادت حضرت زهرا(س) پس از نماز مغرب و عشا در مصلای صاحب الزمان(عج) برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین آیت الله العظمی نوری همدانی با مردم سایر شهرستان های جنوبشرق استان تهران نیز دیدار خواهند کرد.

محمودی حضور یک مرجع تقلید در منطقه را منشأ برکات فراوانی دانست و گفت: قطعا حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در منطقه برکات فراوانی را خواهد داشت و از لحاظ فرهنگی دستاوردهای بسیاری را به ارمغان خواهد آورد.