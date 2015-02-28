رونمایی از ماکت اسکناس ۵۰تومانی و مدالیون در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدرضا خضری در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران برگزار شده بود گفت: امسال مصادف شده با تصویب با هشتادمین سالگرد قانون تاسیس دانشگاه تهران به عنوان کهن ترین نماد آموزش عالی کشور. این دانشگاه براساس تجمیع برخی از مراکز آموزش عالی و مدارس شکل گرفت و قانون آن در ۸ خرداد ۱۳۱۳ تصویب شد و با ۶ دانشکده فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این دانشگاه بیش از ۵۰ هزار دانشجوی داخلی و خارجی، بیش از ۲ هزار عضو هیات علمی، ۵ هزار پرسنل اداری، بالغ بر ۱۱۰ میلیون متر مربع فضای آموزش عالی کالبدی دارد و بزرگترین دانشگاه کشور محسوب می شود.

دبیر ستاد بزرگداشت هشتادمین سالگرد تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران در طول ۸۰ سال فعالیتی که داشته خدمات ارزنده ای در ابعاد علمی، پژوهشی، سیاسی و مدیریتی داشته است برهمین اساس مقررشد ستاد بزرگداشت تصویب قانون دانشگاه تهران شکل گیرد برهمین اساس این ستاد از تیرماه فعالیت خود را اغاز کرد.

وی به اهداف شکل گیری این ستاد اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل این ستاد اهداف نمایشی و تجلیل و تقدیر نیست بلکه این ستاد قصد دارد موانع پیش روی دانشگاه تهران را شناسایی کرده و مسیر را برای آینده هموارتر کند و به انتظارات مقام معظم رهبری، مردم، جامعه، دولت از این دانشگاه جامع عمل بپوشاند.

خضری تاکید کرد: این مراسم روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با حضور مقامات برجسته داخلی و خارجی، روسای دانشگاه های خارج کشور برگزار می شود.

وی در پاسخ به سئوال مهر که کدام دانشگاه های خارج از کشور در این مراسم حضور خواهند داشت گفت: تاکنون دانشگاه های باکو، خزر، بصره، کوفه، یوهان چین برای حضور در مراسم اعلام آمادگی کرده اند.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران افزود: همچنین از تمام مسئولان مرتبط با آموزش عالی برای حضور دراین مراسم دعوت شده است، از شخص رئیس جمهور، هیات دولت، وزرای علوم و بهداشت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، واقفین، خیرین اموزش عالی برای حضور در مراسم دعوت شده است.

وی افزود: برنامه با سخنرانی چهره های برجسته در تالار فردوسی دانشکده ادبیات آغاز می شود و چند برنامه جانبی نیز اجرا می شود که می توان رونمایی از تمبر یادبود دانشگاه تهران، رونمایی از ماکت اسکناس ۵۰ هزار ریالی به مناسبت ۸۰ سال بزرگداشت دانشگاه تهران که نشان سر در دانشگاه برروی آن حک شده با حضور وزیراقتصاد، رونمایی از مدالیون نقره ای دانشگاه تهران با حمایت بانک مرکزی ضرب شده و رونمایی از چند اثر پژوهشی روزشمار تاریخی دانشگاه تهران، شناسان دانشگاه تهران و شناسان استادان دانشگاه تهران اشاره کرد.

خضری افزود: همچنین نمایشگاهی از ۸۰ سال دست آورد علمی و فناورانه دانشگاه تهران، ساعت ۹.۳۰ روز ۱۱ اسفند افتتاح می شود و این نمایشگاه به مدت دو روز ۱۱ و ۱۲ اسفند برپا بوده و بازدید عموم از این نمایشگاه آزاد است.