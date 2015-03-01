نظارت دامپزشکی بجنورد بر ذبح ۳۷ هزار رأس دام در کشتارگاه صنعتی

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بازرسان دامپزشکی مستقر در کشتارگاه صنعتی دام بجنورد در بهمن ماه امسال بر کشتار ۳ هزار و ۵۵۹ رأس انواع دام سبک و سنگین نظارت کردند تا آمار کلی ذبح دام در این کشتارگاه از ابتدای سال جاری به حدود ۳۷ هزار رأس برسد.

وی اضافه کرد: ماه گذشته ۳ هزار و ۲۷۵ رأس گوسفند و بز و ۲۸۴ رأس گاو و گوساله با نظارت بهداشتی و شرعی بازرسان و ناظر این شبکه در تنها کشتارگاه صنعتی دام خراسان شمالی ذبح شد تا آمار دام کشتارشده از ابتدای سال تاکنون به ۳۶ هزار و ۷۶۳ رأس برسد.

رحیمی وزن گوشت استحصالی از دام های ذبح شده طی بهمن امسال در این کشتارگاه را نیز بیش از ۱۱۷ تن عنوان کرد و افزود: با احتساب این آمار، از ابتدای سال جاری در مجموع بیش از هزار و ۲۷۱ تن گوشت از کشتارگاه بجنورد به بازارهای مصرف، عرضه شده است.

رحیمی اظهار داشت: در ۱۱ ماه گذشته همچنین قریب ۱۰ تن گوشت، آلایش و لاشه حذفی و غیرقابل مصرف نیز با نظارت بازرسان این شبکه در کشتارگاه صنعتی بجنورد، ضبط و به طریقه بهداشتی معدوم شده است.