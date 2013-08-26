1.2 ميليون نوبت سر دام در بجنورد عليه بيماري هاي دامي مايه كوبي شد

رضا رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون در شهرستان بجنورد يك ميليون و 247 هزار و 670 نوبت سر دام عليه بيماري هاي مختلف دامي مايه كوبي شده است.

وي اظهار داشت: از اين تعداد 630 هزار و 455 مورد واكسيناسيون عليه بيماري هاي اختصاصي دام سبك و 22 هزار و 119 مورد نيز عليه بيماري هاي اختصاصي دام سنگين صورت گرفته است.

رحيمي اضافه كرد: همچنين 591 هزار و 633 نوبت سردام مايه كوبي نيز عليه ساير بيماري هاي مشترك بين انسان و دام در اين شهرستان انجام شده است.

به گفته وي علاوه بر اين در مدت پنج ماهه نخست سال جاري هزار و 462 قلاده سگ عليه بيماري هاري واكسينه شده و هزار و 620 راس دام سنگين نيز تحت آزمون تست سل جهت حذف دام هاي آلوده قرار گرفتند.

رحيمي عنوان كرد: همچنين در مدت پنج ماهه نخست سال جاري توسط شبكه دامپزشكي شهرستان بجنورد، تست مشمشه تك سمي نيز بر روي 381 راس دام انجام گرفت.

وي در ادامه در مورد نظارت بر بهداشت عمومي در مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي توسط شبكه دامپزشكي شهرستان بجنورد نيز با بيان اين كه از ابتداي سال جاري تاكنون يازده هزار و 723 مورد بازديد از اين مراكز صورت گرفته است، اظهار داشت: در طي اين بازديدها 150 مركز به عنوان مراكز غيربهداشتي تشخيص داده شده است.

اين مسئول افزود: با بازديدهاي صورت گرفته اين شبكه در مدت پنج ماهه نخست سال جاري پنج هزار و 89 كيلوگرم انواع فرآورده هاي دامي غيربهداشتي از مراكز عرضه كشف و ضبط شده است.

به گفته رحيمي از اين تعداد 23 مورد پس از تشكيل پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارجاع داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با بیش از دو میلیون راس دام سبك و حدود 80 هزار راس دام سنگین یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور محسوب می‌شود.