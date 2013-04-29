12.5 تن فرآورده خام دامي فاسد در بجنورد كشف و ضبط شد

رضا رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات شبكه دامپزشكي بجنورد در زمينه نظارت بر بهداشت عمومي در مراكز عرضه فرآورده هاي خام دامي، عنوان كرد: در طول سال گذشته بازرسان بهداشتي اين شبكه 21 هزار و 795 مورد بازرسي از اين مراكز انجام دادند كه در پي اين بازرسي ها 180 مورد تخلف بهداشتي محرز و 12 هزار و 535 كيلوگرم انواع فرآورده هاي خام دامي نيز كشف و ضبط شد.

وي اظهار داشت: همچنين در اين راستا بازرسان بهداشتي شبكه دامپزشكي شهرستان بجنورد 33 پرونده تخلف را براي رسيدگي به مراجع قاضيي ارجاع كردند. رحيمي در ادامه در مورد فعاليت هاي شبكه دامپزشكي بجنورد در حوزه مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك در سال گذشته نيز افزود: در سال گذشته در اين شهرستان در مجموع يك ميليون و 878 هزار و 145 دام سبك و سنگين عليه بيماري هاي مختلف مايه كوبي شدند.

وي اضافه كرد: از اين تعداد يك ميليون و 256 هزار و 853 راس دام سبك و 62 هزار و 144 راس دام سنگين عليه بيماري هاي اختصاصي مايه كوبي شده و همچنين 553 هزار و 984 دام نيز عليه ساير بيماري هاي مشترك بين انسان و دام واكسينه شدند.

به گفته رحيمي علاوه بر اين در سال گذشته پنج هزار و 164 قلاده سگ نيز عليه بيماري هاري مايه كوبي شدند.

وي اظهار داشت: همچنين انجام تست بيماري سل بر روي پنج هزار و 700 راس دام به منظور حذف دام هاي آلوده و انجام سه هزار و 800 مورد خونگيري جهت حذف دام هاي مبتلا به بيماري راكتور بروسلوز از ديگر اقدامات شبكه دامپزشكي بجنورد در سال گذشته است.