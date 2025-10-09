کاظمی: ۷۰ رأس گوسفند کفاره حج تمتع در خراسان شمالی ذبح شد

علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار در خراسان شمالی ۷۰ رأس گوسفند به عنوان کفاره حج تمتع ۱۴۰۴ ذبح و گوشت آن میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی افزود: این مراسم با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بجنورد، معاون کمیته امداد کشور، مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی و جمعی از مسئولان در کشتارگاه صنعتی بجنورد برگزار شد.

کاظمی تصریح کرد: ذبح دام‌ها با رعایت کامل موازین شرعی، بهداشتی و ایمنی انجام شد تا گوشت قربانی با کیفیت مناسب به دست نیازمندان برسد.

وی ادامه داد: این اقدام برای نخستین بار در خراسان شمالی و با پیگیری مدیریت حج و زیارت استان انجام شد و هدف آن ادای دینی شرعی زائران خانه خدا و تقویت پیوند معنوی زائران حج با اقشار نیازمند است.