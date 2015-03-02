آخرین جزئیات ساخت موزه زلزله تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه طرح ظرفیت سازی در کاهش مخاطرات زلزله و مدیریت بحران با هدف بررسي آخرين پيشرفت‌هاي خروجي‌هاي سه گانه اين طرح و نيز ادامه فعاليت‌هاي مشترك با آژانس همكاري‌هاي بين‌المللي ژاپن(جايكا) با حضور دست اندركاران و كارشناسان این طرح برگزار شد.

محسن نادي قائم مقام سازمان در این جلسه به تشريح دستاوردهای این طرح و ميزان موفقيت های کسب شده پرداخت و با اشاره به اين كه بخش سوم پروژه تا شش ماه ديگر ادامه خواهد داشت، افزود: روند این همكاري شهرداري تهران و جايكا مثبت است و خروجی های اول و دوم پروژه بر اساس ارزیابی انجام شده طبق زمانبندی به پیش رفته است.

وی افزود: فعالیت در خروجی یک یعنی موضوع راههای اضطراری و خروجی دو پروژه يعني تدوین طرح جامع آموزش و اطلاع رسانی شهر تهران به خصوص با رویکرد راه اندازي موزه زلزله به اتمام رسیده است.

وي گفت: : خروجی سوم یعنی تدوین و طراحی شبکه هشدار سریع زلزله به دلیل تغییرات ناشی از بدی آب و هوا در مناطق مرتفع اطراف شهر به مدت شش ماه تمدید شد و تا اواخر شهریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

كاری بديع و ضروري

نادي در تشريح طرح تدوین و ارتقای نقشه راههای اضطراری گفت: این یک کار بدیع و ضروری برای تهران بود. بدیع از این لحاظ که در شهر تهران سابقه نداشت و اولین بار است که چنین کاری با این حجم و با این شکل به صورت کامل با استفاده از توان داخلی و نظارت و همکاری کارشناسان ژاپنی صورت گرفت.

وي افزود: مراحل کار به خوبی پیشرفت داشته و طراحی شبکه اضطراری با همه ویژگی هایی که باید داشته باشد انجام شده و در حال تکمیل دستورالعمل های اجرایی آن هستیم ، همچنین نتايج هر یک از خروجی ها در قالب یک کتاب ویژه منتشر می شود و در اختیار همه دست اندرکاران مرتبط با موضوع قرار می گیرد.

وي در ادامه ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص فعاليت‌هاي انجام گرفته در قالب طرح جامع آموزش در خروجي دوم اين پروژه از اتمام مطالعات مقدماتي راه اندازي موزه زلزله در تهران خبر داد و يادآور شد: طراحی نقشه ها، جانمایی و مقدمات کار احداث موزه زلزله به عنوان یکی از ابزارهای ویژه اطلاع رسانی برای شهر تهران فراهم شده و در مراحل پایانی مطالعات مقدماتی طرح به سر می بریم.

نادي با اشاره به اهميت احداث موزه زلزله گفت: تهران یکی از کلانشهرهای بزرگ دنیا است که در معرض خطر زلزله قرار دارد و فاقد موزه زلزله است. اکثر شهرهای بزرگ دنیا به خصوص کلانشهرهايي که در معرض خطر زلزله قرار دارند برای اطلاع رسانی و آموزش اقشار مختلف از موزه زلزله با کاربرد آموزش عمومی برخوردارند که خوشبختانه این نیاز در تهران مورد توجه قرار گرفته و مباحث تخصصی آن هم تا حدود زیادی انجام شده و در آینده نزدیک شهر تهران هم از یک موزه زلزله برخوردار خواهد شد.

طراحي شبكه هشدار سريع

مدیر پروژه طرح چهارم جایکا در تهران در ادامه به تشريح دستاوردهاي خروجي سوم طرح پرداخت و افزود: طراحی سامانه هشدار سریع زلزله یکی از نیازهای خاص و ضروری شهر تهران و شهرهای زلزله خیز است. خوشبختانه ژاپن در این زمینه یکی از کشورهای پیشتاز در امر بهره برداری از شبکه هشدار سریع است.

بیش از دو هزار دستگاه شتاب نگار و زلزله نگار در ژاپن نصب شده که با استفاده از آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی، شبکه مخابراتی موبایل و بخش های مدیریت شهری وقوع زلزله اطلاع رسانی می شود.

وي افزود: خوشبختانه مراحل کار تا اینجا به خوبی پیش رفته است و مقدمات آن با همراهی همه دستگاه های اجرايي به ویژه استانداری تهران انجام شده ، جانمایی و استقرار دستگاه ها به خوبی صورت گرفت و ارتباط رادیویی این طرح با همکاری شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویي برقرار می شود.

امضاي توافق‌نامه براي ادامه همكاري

نادي در ادامه با اشاره به توافق‌هاي ابتدایی صورت گرفته با جايكا براي ادامه همكاري گفت: در پروژه های مطالعاتی قبلی که با جايكا انجام شده ۱۵ طرح اجرایی و مطالعاتی برای شهر تهران ضروری تشخیص داده شد که با کارهایی که تا به امروز صورت گرفته تقریبا ۱۲ طرح توصیه شده تحقق یافته يا کار مشترک روی آن انجام شده است. دو یا سه مورد باقی مانده نیز می تواند در صورت توافق طی سال های پیش رو اجرایی شود.

وي افزود: یکی از اين موضوعات يعني مدیریت آوار پس از زلزله از نیازمندی های شهرهای زلزله خیز است و در این زمینه هم باید کار جدی صورت بگیرد و موضوع ديگر ارتباطات ویژه زمان حوادث است. اینها جزو فعالیت هایي است که به صورت مشترک انجام خواهد شد، منتها هنوز نهایی نشده و باید مذاکرات ادامه پیدا کند و در سندی که امضا می شود قطعی خواهد شد.

وي در ادامه اجراي طرح‌ها و اقدامات زير‌ساختي براي مقام سازي شهر تهران را ضروري خواند و تاکید کرد: از نظر کارهای مطالعاتی و زیرساختی و آن چه باید در این سازمان و ديگر سازمان های عضو صورت گیرد، تمهیدات خوبی پیش بینی شده است ، منتها زمینه اجرای بسیاری از آنها چه به لحاظ کمبود اعتبار یا مشکلات اجرایی دیگر هنوز فراهم نیست. اگر این مسائل برطرف شود مي توان از نگرانی‌هاي موجود در خصوص بروز فاجعه در صورت وقوع زلزله در تهران جلوگیری كرد.

وي در پايان با تشكر از همكاري‌هاي كارشناسان داخلي و كارشناسان و دست اندركاران جايكا در ايران ابراز اميدواري كرد كه اين همكاري مشترك بين دو كشور همچنان تداوم یابد.

در ادامه اين جلسه «تاکی اوچی» نماینده مقیم جایکا در ایران نيز با اشاره به سابقه همكاري جايكا در ايران، به تشريح زمينه هاي مختلف اين همكاري پرداخت و گفت: در حال حاضر جایکا در پنج زمینه حفظ محیط زیست، پیشگیری از بحران و کاهش خطر پذیری، کاهش اختلاف بین زندگی شهری و مناطق دورافتاده ، مدیریت منابع آب و ارتقای صنایع داخلی و به خصوص مدیریت بحران با جمهوری اسلامی ایران همکاری فنی دارد.

وي با اشاره به سابقه همكاري ۱۵ ساله با شهرداري تهران به تشريح دستاوردهاي پروژه ظرفیت سازی در کاهش مخاطرات زلزله و مدیریت بحران پرداخت.

در ادامه اين جلسه كارشناسان سازمان های مشارکت کننده در این طرح به تشريح فعاليت‌هاي انجام گرفته در قالب اين سه خروجي پرداختند و توضيحاتي در خصوص دستاورهاي آن ارائه دادند.

در پايان نيز تفاهم نامه اي برای ادامه همكاري های مشترك به امضا رسید.