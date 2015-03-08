کمیته تحقیق روسیه به دنبال ۵ مظنون دیگر در پرونده نمتسوف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته تحقیق در مورد قتل «بوریس نمتسوف» از رهبران سیاسی مخالف «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد در جستجوی پنج مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده است.

«ولادیمیر مارکین» سخنگوی این کمیته با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: کمیته تحقیق حکم قضایی برای بازداشت پنج فرد درگیر در قتل بوریس نمتسوف صادر کرده است. به نوشته مارکین تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که با بازداشت دو نفر دیگر به اتهام مشارکت در قتل نمتسوف، شمار متهمان این پرونده به چهار نفر رسید. طبق اعلام پلیس روسیه، دو مظنون جدید امروز یکشنبه بازداشت شده اند. گفتنی است روز گذشته نیز «الکساندر بورتنیکوف» رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه (اف بی اس) از بازداشت دو نفر در این رابطه خبر داده بود.