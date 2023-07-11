به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دادگاه حقوق بشر اروپا امروز سه شنبه روسیه را به بهانه واهی تحقیقات ناکافی درباره قتل یکی از مخالفان روس محکوم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا مسکو را به بهانه کوتاهی در انجام تحقیقات کافی در پی ترور «بوریس نمتسوف» یکی از مخالفان کرملین محکوم کرد.

این پرونده توسط ژانا بوریسوونا نمتسوا، دختر این مخاف روس به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع شده بود.

نمتسوف ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۵ از فاصله نزدیک با شلیک ۴ گلوله کشته شد. در ژوئیه ۲۰۱۷، ۵ مرد از جمهوری چچن و اینگوشتیا در قفقاز روسیه به دلیل این قتل به ۱۱ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور بیانیه ای در این ارتباط ادعا کرد: به عقیده این دادگاه، مقامات روسیه به اندازه کافی درباره هویت افرادی که این ترور را سازماندهی کردند، تحقیق نکرده است!

این دادگاه همچنین از مسکو خواست تا ۲۰ هزار یورو به دختر «بوریس نمتسوف» به بهانه خسارت «غیرمادی» بپردازد!

اسفند ماه سال ۱۳۹۳، پس از آنکه پلیس روسیه از بازداشت چند نفر دیگر به دلیل متهم بودن به مشارکت در قتل «بوریس نمتسوف» خبر داد، درگیری هایی میان پلیس و افراد مسلح در چچن رخ داد. در این درگیری ها «زائور دادایف» معاون پیشین رئیس پلیس چچن، بازداشت شد، اما مظنون ششم بعد از درگیری با پلیس و شلیک گلوله اقدام به منفجر کردن خود کرد.

بر اساس اعلام پلیس روسیه، دادایف به مشارکت خود در قتل نمتسوف اعتراف کرده بود.

نمتسوف در سال ۱۹۹۷ وزیر انرژی روسیه و مدتی نیز نایب رئیس پارلمان این کشور و بارها نماینده مجلس بود. وی از منتقدین کرملین و بنیانگذار حزب جمهوریخواه روسیه بود.

بر اساس اعلام کرملین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه شخصا بر تحقیقاتی که در مورد قتل نمتسوف انجام می شد نظارت دقیقی داشت.