به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رجایی قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث که در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به عزم جدی برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و لزوم استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های موجود در عرصه علمی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه با ۳۰ مرکز حوزوی تفاهم نامه‌ای در راستای همکاری با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منعقد شده، ادامه داد: دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشگاه مفید، دانشگاه صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزه علمیه، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، انجمن علمی حدیث و انجمن علمی مطالعات اجتماعی از جمله مراکزی هستند که با آنان تفاهم نامه منعقد شده است.

دبیر علمی همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث ابراز کرد: تعمیق و توسعه تفکر، گفتمان‌سازی در میان نخبگان و اندیشمندان، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از برنامه‌های مرکز و دبیرخانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، البته وظیفه دبیر‌خانه این است که مراکز حوزوی را در این زمینه فعال کند.

وی با تأکید بر اینکه ایران برای رسیدن به پیشرفت نیازمند تلاش زیادی است، اضافه کرد: نخستین همایش ملی پیشرفت در حوزه‌های علمیه امسال در قم و در راستای گفتمان سازی با طلاب و نخبگان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام رجایی با اشاره به اینکه فراخوان مقاله از اردیبهشت‌ماه شروع شده بود، گفت: این همایش در پنج محور برگزار می‌شود.

دریافت ۲۰۰ مقاله توسط دبیرخانه همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث

وی با بیان اینکه با مشارکت مراکز و انجمن‌های حوزوی مقالات علمی خوبی به دبیرخانه همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث رسید، تصریح کرد: ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که در داوری‌های انجام شده ۱۲۰ مقاله برای این همایش پذیرفته شد.

دبیر علمی همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث عنوان کرد: آمار مقالات رسیده به دبیرخانه همایش نشان دهنده ظرفیت بالای حوزه‌های علمیه و توجه حوزویان به مسئله دانش افزایی و علم است.

حجت الاسلام رجایی با اشاره به اینکه از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مانعی برای چاپ مقالات در نشریات علمی پژوهشی وجود ندارد، ابراز کرد: مجموعه مقالات این همایش در یک کتاب چاپ می‌شود.

وی با بیان اینکه همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث ۲۱ اسفند برگزار می‌شود، گفت: این همایش ساعت ۸ صبح در سالن همایش‌های مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث با اشاره به اینکه در افتتاحیه این همایش پیام آیت الله مکارم شیرازی قرائت می‌شود و آیت الله اعرافی نیز سخنرانی می‌کند، گفت: در این همایش سه کمیسیون برگزار می‌شود و در این کمیسیون‌ها ۳۰ مقاله ارائه می‌شود.