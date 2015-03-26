پنج کشته و ۲۰ مجروح حاصل تصادفات دیروز خوزستان

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه روز گذشته ساعت ۱۹ و ۵ دقیقه عصر در مسیر سه راهی دارخوین به شاگان به دلیل برخورد خودرو تویوتا با پراید پنج نفر کشته و سه نفر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: روز گذشته در سه راهی صفی آباد دزفول ساعت ۱۱ ظهر یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو سمند برخورد کرد و در نتیجه آن سه نفر مصدوم شدند. رئیس روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان تصریح کرد: دیروز ساعت ۱۸ و ۱۶ به دلیل برخورد یک دستگاه خودرو پژو با گاردریل در مسیر زردشت شهر اهواز (ابتدای پل شهید دغاغله) چهار نفر مصدوم شدند.

رفیعی عنوان کرد: ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه عصر روز گذشته یک دستگاه خودرو پراید با تانکر سوخت برخورد کرد و متاسفانه ۶ نفر مصدم شدند. وی در پایان گفت:ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۵ جاده دهدز به ایذه برخورد کرد و چهار نفر مصدوم شدند.