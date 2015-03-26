کشف۴۴۰۰ نخ سیگار قاچاق در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز سرهنگ علی قرائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشفیات نیروی انتظامی شهرستان قرچک در هفته ابتدایی نوروز ۹۴ اظهار داشت: در هفته ابتدایی ایام نوروز، مأموران نیروی انتظامی شهرستان قرچک موفق به دستگیری تعدادی خفت گیر به همراه باتوم برقی و شوکر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قرچک افزود: همچنین مأموران نیروی انتظامی این شهرستان موفق شدند تا در طرح مبارزه با سارقان و کشف مواد مسروقه، بیش از پنج مورد لوازم خودرو که به سرقت رفته بود را کشف کنند.

کشف ۶۰۰ حلقه محصولات مخرب فرهنگی در قرچک

وی با اشاره به کشف محصولات مخرب فرهنگی برای ایجاد انحراف در نسل جوان و نوجوان ادامه داد: در هفته ابتدایی نوروز و با تلاش های صورت گرفته، بیش از ۶۰۰ حلقه سی دی محصولات مخرب فرهنگی برای انحراف نسل جوان و نوجوان در قرچک کشف و ضبط شد.

این مسئول سپس با تأکید بر مبارزه پلیس با ماهواره اضافه کرد: در هفته ابتدایی نوروز بیش از ۹۰ دیش ماهواره و ۴۰۰ عدد ال ان بی به همراه دو دستگاه رسیور از شطح شهرستان قرچک جمع آوری و توقیف شد.

کشف ۵۱ بسته مشروبات الکلی در قرچک

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قرچک عنوان کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان نیز بیش از ۴۴۰۰ نخ سیگار قاچاق در هفته ابتدایی نوروز در سطح شهرستان قرچک با تلاش مأموران نیروی انتظامی کشف و ضبط گردید.

سرهنگ قرائی با اشاره به تلاش پلیس برای برخورد با سازندگان مشوربات الکلی گفت: در راستای مبارزه با گسترش مشروبات الکلی، بیش از ۴۹ بسته مشروب الکلی و دو بسته مشروب الکلی دست ساز در هفته ابتدایی نوروز کشف شد.