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۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۴۳

علیزاده:

محسن رضایی به تبریز سفر می کند/۴۰۰ شهید کارگر در آذربایجان شرقی

محسن رضایی به تبریز سفر می کند/۴۰۰ شهید کارگر در آذربایجان شرقی

تبریز - مسئول بسیج کارگری سپاه عاشورای آذربایجان شرقی گفت: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت و سخنرانی در یادواره کشوری ۱۴ هزار شهید بسیج کارگری به تبریز سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیزاده بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی ۴۰۰ شهید کارگر دارد، گفت: از این تعداد ۱۸۰ شهید کارگر برای کلانشهر تبریز هستند.

وی با اشاره به برنامه های ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری در استان گفت: در این هفته برنامه های مختلفی همچون مسابقه وبالگ نویسی در فضای مجازی، اولین نشست مشترک فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری با دیگر تشکل ها برای بررسی مشکلات کارگری و مراسم غبار روبی مزار شهدا در استان برگزار می شود.

علیزاده همچنین از برگزاری نخستین نشست استانی بانوان کارگر برای بررسی نقش این قشر از کارگران خبر داد و اظهار داشت: همچنین در هفته کارگر از مقام شامخ شهدای کارگر و خانواده های آنها تجلیل به عمل می اید.

وی از برگزاری یادواره کشوری ۱۴ هزار شهید بسیج کارگری در تبریز خبر داد و گفت: این یادواره نهم اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان برگزار می شود.

مسئول بسیج کارگری سپاه عاشورای آذربایجان شرقی از فعالیت ۵۳ پایگاه مقاومت بسیج کارگری در تبریز خبر داد و گفت: ۹ حوزه بسیج کارگری نیز در سطح شهرستان های آذربایجان شرقی فعال هستند.

وی از برگزاری اردوی یک روزه کارگران بسیجی به مجتمع مس سونگون خبر داد و افزود: همچنین در این هفته برنامه های بصیرتی و معرفتی برای خانواده های کارگران برگزار می شود.

کد مطلب 2540340

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