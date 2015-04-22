محسن رضایی به تبریز سفر می کند/۴۰۰ شهید کارگر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیزاده بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی ۴۰۰ شهید کارگر دارد، گفت: از این تعداد ۱۸۰ شهید کارگر برای کلانشهر تبریز هستند.

وی با اشاره به برنامه های ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری در استان گفت: در این هفته برنامه های مختلفی همچون مسابقه وبالگ نویسی در فضای مجازی، اولین نشست مشترک فرماندهان پایگاه های بسیج کارگری با دیگر تشکل ها برای بررسی مشکلات کارگری و مراسم غبار روبی مزار شهدا در استان برگزار می شود.

علیزاده همچنین از برگزاری نخستین نشست استانی بانوان کارگر برای بررسی نقش این قشر از کارگران خبر داد و اظهار داشت: همچنین در هفته کارگر از مقام شامخ شهدای کارگر و خانواده های آنها تجلیل به عمل می اید.

وی از برگزاری یادواره کشوری ۱۴ هزار شهید بسیج کارگری در تبریز خبر داد و گفت: این یادواره نهم اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد استان برگزار می شود.

مسئول بسیج کارگری سپاه عاشورای آذربایجان شرقی از فعالیت ۵۳ پایگاه مقاومت بسیج کارگری در تبریز خبر داد و گفت: ۹ حوزه بسیج کارگری نیز در سطح شهرستان های آذربایجان شرقی فعال هستند.

وی از برگزاری اردوی یک روزه کارگران بسیجی به مجتمع مس سونگون خبر داد و افزود: همچنین در این هفته برنامه های بصیرتی و معرفتی برای خانواده های کارگران برگزار می شود.