محکومیت شدید اقدام تروریستی در پاکستان

به گزاش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در مسجد حضرت «خدیجه کبری» (س) در منطقه ترلای اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در جریان برگزاری نماز جمعه که منجر به شهید و زخمی شدن تعدای از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد.

بقائی ضمن تسلیت به خانواده شهدا و دولت و مردم پاکستان، از خداوند بزرگ برای مجروحان این اقدام جنایتکارانه، بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، پیشگیری و مقابله با پدیده شوم تروریسم را مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای منطقه و مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی آن دانست.