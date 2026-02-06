«سرنوشت» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، در پی برگزاری نظرسنجی از مخاطبان این شبکه، مجموعه تلویزیونی «سرنوشت» به عنوان منتخب مخاطبان شبکه تماشا معرفی شد.

در این نظرسنجی، مخاطبان امکان انتخاب از میان چهار سریال «سرنوشت»، «اوک نیو»، «جواهری در قصر» و «دو دوست» را داشتند. نتایج نهایی نشان می‌دهد مجموعه تلویزیونی «سرنوشت» با کسب ۴۹ درصد آرای مردمی، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

همچنین سریال «جواهری در قصر» با ۳۳ درصد آرا در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت. «اوک نیو» ۱۲ درصد و «دو دوست» ۶ درصد آرای مخاطبان را به خود اختصاص دادند.

شبکه تماشا تلاش دارد با توجه به نظرات و انتخاب‌های مردمی، در مسیر ارتقای کیفیت و تنوع برنامه‌ها گام بردارد.

*ناهیده حاجی جباری