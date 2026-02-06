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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

«سرنوشت» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

«سرنوشت» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

بر اساس نتایج نظرسنجی شبکه تماشا، مجموعه تلویزیونی «سرنوشت» عنوان محبوب‌ترین سریال و منتخب مخاطبان این شبکه را از آن خود کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، در پی برگزاری نظرسنجی از مخاطبان این شبکه، مجموعه تلویزیونی «سرنوشت» به عنوان منتخب مخاطبان شبکه تماشا معرفی شد.

در این نظرسنجی، مخاطبان امکان انتخاب از میان چهار سریال «سرنوشت»، «اوک نیو»، «جواهری در قصر» و «دو دوست» را داشتند. نتایج نهایی نشان می‌دهد مجموعه تلویزیونی «سرنوشت» با کسب ۴۹ درصد آرای مردمی، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

همچنین سریال «جواهری در قصر» با ۳۳ درصد آرا در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت. «اوک نیو» ۱۲ درصد و «دو دوست» ۶ درصد آرای مخاطبان را به خود اختصاص دادند.

شبکه تماشا تلاش دارد با توجه به نظرات و انتخاب‌های مردمی، در مسیر ارتقای کیفیت و تنوع برنامه‌ها گام بردارد.

*ناهیده حاجی جباری

کد مطلب 6741068

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    نظرات

    • سمیه IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      14 4
      پاسخ
      جواهری در قصر
      • آرین محرمی IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
        4 2
        سلام لطفا بعد از سرنوشت سریال جومونگ۵ کوانگ تون کبیر را پخش کنید در این سریال ۱۹ پادشاه گوگوریو آسیای شمالی را می گیرد لطفا این سریال را پخش کنید
    • عباس IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      7 3
      پاسخ
      فیلم جواهری درقصر خیلی عالی هستش لطفن بزاریدش ممنونم
    • آرسامن IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      5 10
      پاسخ
      لطفا سریال فرمانروا ته جویونگ را پخش کنید
    • زهرا IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      14 3
      پاسخ
      خیلی خیلی ممنونم بابت سریال سرنوشت
    • عبدلهی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      26 6
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
      • امیرحسین دهقان IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
        4 1
        سلام لطفا رویای فرمانروای بزرگ را پخش کنی و اینکه لطفا جواهری در قصر رو پخش نکنید
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      10 4
      پاسخ
      لطفا افسانه دو دوست را پخش کنید
    • ساناز تقوی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      6 3
      پاسخ
      سلام لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید
    • ریحانه IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      1 2
      پاسخ
      سلام کارآگاه و رکس رو پخش کنید تا خاطراتمون زنده بشه🥲
    • امیر IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      11 4
      پاسخ
      سلام لطف او سریال جواهری در قصر را پخش کنید خیلی خیلی خیلی ممنون
    • هستی شجاعی IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      7 3
      پاسخ
      سلام لطفا لطفا سریال جواهری در قصر را بعداز سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا
    • مریم IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      4 2
      پاسخ
      لطفا سریال جواهری در قصر را پخش کنید
    • یاسمن IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      8 2
      پاسخ
      سلام و عرض ادب لطفا سریال جواهری در قصر را بعد سرنوشت پخش کنید
    • اسف IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      10 2
      پاسخ
      سلام سریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا
    • شهرام IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      11 2
      پاسخ
      جواهری در قصر
    • دامو IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      7 3
      پاسخ
      سلام و صبح بخیر خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • زهرا IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      11 2
      پاسخ
      لطفا لطفا لطفا سریال جواهری در قصر را بعداز سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون من واقعا بی صبرانه منتظرم که جواهری در قصر را تماشا کنم
    • هنانه IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      11 2
      پاسخ
      سلام لطفاسریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • باران خانم IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      10 2
      پاسخ
      سریال کره جواهری در قصر را بعداز سرنوشت پخش کنید از شبکه تماشا ممنونم
    • مها جان IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      8 2
      پاسخ
      خواهش می کنم سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید خیلی خیلی خیلی ممنون با تشکر
    • امیرحسین IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      8 0
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال های ملکه سوندوک و ملکه کی و سجونگ کبیر این 3 سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت گرفته
    • ارمیتا IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      6 1
      پاسخ
      خواهش می کنم سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید خیلی خیلی خیلی ممنون با تشکر
    • پرویز IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      6 1
      پاسخ
      سریال کره جواهری در قصر را بعداز سرنوشت پخش کنید از شبکه تماشا ممنونم
    • شاهزاده خانم IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      8 1
      پاسخ
      سلام لطفاسریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • لیلا IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      7 2
      پاسخ
      سلام لطفاسریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • یسنا IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      3 1
      پاسخ
      لطفا لطفا سریال جواهری در قصر را بعداز سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون من واقعا بی صبرانه منتظرم که جواهری در قصر را تماشا کنم
    • سوجان IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      10 1
      پاسخ
      سلام و صبح بخیر خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • سهراب IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      14 1
      پاسخ
      سلام و صبح بخیر خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • ریحانه IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سلام میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • حلما اسدی IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سلام میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • مصالح IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سلام میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • سامیار IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 2
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما بزرگواران عزیز از این همه سریال تکراری سریال الهه اتش (جونگ یی) را دوبله و از شبکه تماشا پخش کنید
    • تارا علی یاری IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 2
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما بزرگواران عزیز از این همه سریال تکراری سریال الهه اتش (جونگ یی) را دوبله و از شبکه تماشا پخش کنید همش همین سریال های تکراری را پخش می کنید به تکوین به خودتون بدین سریال الهه اتش را دوبله و پخش کنید هی سریال تکراری سرنوشت جامیونگ گو یانگو م جومنگ سرزمین بادها خواهش می کنم این سریال های تکراری به چه دردی می خورند
    • توبا IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      2 2
      پاسخ
      سریال الهه اتش را دوبله کنید خواهش می کنم چقدر این سریال های تکراری را تماشاکنیم چقدر تحمل کنیم
    • پزشک عمومی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سریال جواهری در قصر را پخش کنید
    • پارسا رحیمی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      سلام میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • منیژه IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      0 2
      پاسخ
      سلام خواهش می کنم سریال الهه اتش را دوبله کنید و پخشش کنید
    • اردلان IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون و تشکر
    • شیوا IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون و تشکر
    • مهشید IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      0 2
      پاسخ
      سلام و عرض ادب و خسته نباشد خدمت شما بزرگواران عزیز خواهش می کنم سریال الهه اتش را دوبله فارسی کنید واز شبکه تماشا پخشش کنید خیلی ممنون میشیم از شماها این اولین نظر من است
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سریال جواهری در قصر را پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • عارف IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام سریال جواهری در قصر را پخش کنید
    • Asra IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      سلام لطفا بعد از فیلم سرنوشت سریال ماه و خورشید را پخش کنید
    • محیا IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام لطفا سریال جواهری در قصر را پخش کنید به جای سرنوشت شبکه تماشا
    • ماهان IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سریال جواهری در قصر
    • حدیث IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      0 2
      پاسخ
      سلام لطف سریال الهه اتش را دوبله کنید و از شبکه تماشا پخش کنید
    • محمد رضا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال الهه اتش سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت نگرفته خواهش می کنم پخشش کنید
    • انیتا IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال الهه اتش سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت نگرفته خواهش می کنم پخشش کنید
    • پارسا IR ۰۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
    • ستایش IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
    • هانده IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
    • عبد و رحیم IR ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
    • زینب IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      توروخدا سریال جواهری در قصر رو بعد سرنوشت پخش کنین
    • امیر رضا IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      الهه اتش الهه اتش را پخش کنید شبکه تماشا ممنون خواهش
    • فاطی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال الهه اتش سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت نگرفته خواهش می کنم پخشش کنید
    • صالح IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      0 2
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال الهه اتش سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت نگرفته خواهش می کنم پخشش کنید
    • رعنا IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما میشه لطفا سریال الهه اتش را دوبله فارسی کنید و سپس از تلویزیون پخش کنید
    • نرگس علینژاد IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      0 2
      پاسخ
      سلام سریال جواهری در قصر را بعد سرنوشت پخش کنید
    • ریحانه IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      0 1
      پاسخ
      سلام سریال جواهری در قصر را بعد سرنوشت پخش کنید
    • عماد رضا از شهر لنده IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به جای این همه سریال های تکراری این همه سریال های تاریخی هست که دوبله نشده به جاش سریال تاریخی دوبله نشده رو دوبله و پخش کنید. سریال الهه اتش سریال بسیار خوب هیچ اقدامی برای دوبله صورت نگرفته خواهش می کنم پخشش کنید
    • سارا IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      1 1
      پاسخ
      سلام لطفا سریال الهه اتش (جونگ یی )را پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • اندیشه IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      0 2
      پاسخ
      سلام و عرض ادب لطفا سریال کره جواهری در قصر (یانگوم)را به جای سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • خیبر IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      0 2
      پاسخ
      جواهری در قصر
    • ساناز IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      0 2
      پاسخ
      جواهری در قصر را بعد از سرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون
    • ستایش IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      1 2
      پاسخ
      سلام و عرض خسته نباشد خدمت شما میشه لطفا سریال جواهری در قصر را بعد ازسرنوشت پخش کنید شبکه تماشا ممنون تشکر فراوان
    • السا IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
      1 1
      پاسخ
      لطفا بعد از سریال سرنوشت سریال دختر امپراتور را پخش کنید
    • رضا IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نه نه 😢فقط افسانه جومنگ را پخش کنید تورو خدا افسانه جومنگ افسانه جومنگ افسانه جومنک 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

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