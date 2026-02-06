بازگشت سردار به میادین/ آزمون در تیم جوانان شباب الاهلی!

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی که اکثر دیدارهای فصل جاری تیم خود را به دلیل مصدومیت از دست داده پس از مدت ها آماده حضور در میادین است.

سردار آزمون با تشخیص پائولو سوزا به تیم زیر ۲۳ سال شباب الاهلی انتقال یافته و امروز در دیدار با الشارجه در ترکیب این تیم حضور دارد. روز گذشته تیم های بزرگسالان این دو باشگاه رو در روی هم قرار گرفتند که شباب الاهلی موفق شد با نتیجه ۴ بر یک پیروز از زمین بازی خارج شود.

سردار آزمون خود را برای دیدار مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا مقابل الهلال عربستان آماده می کند که این بازی در شامگاه دوشنبه ۲۰ بهمن و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به میزبانی شهر دبی امارات برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد سردار آزمون در این بازی به میدان خواهد رفت.