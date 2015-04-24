به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به شروع دوباره مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه ۱+۵ به منظور دست یابی به توافق جامع هسته ای، اظهار کرد: مذاکرات کنندگان هسته ای کشور با عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری با قاطعیت و استوار در پشت میز مذاکرات حاضر شوند.

وی اضافه کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای کشور با پشتوانه حمایت های رهبری و مردم در مقابل زیاده خواهی های کشورهای گروه ۱+۵ علی الخصوص آمریکا که بسیار پررو و جسور شده بایستند و محکم از حق هسته ای ایران دفاع کنند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مذاکرات با کشورهای گروه ۱+۵ حتی اگر نتوانستند حق هسته ای ایران را بگیرند از توافق هسته ای همراه با ذلت خودداری کنند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به مقاومت و پیروزی مردم یمن در تهاجم نظامی رژیم آل سعود به این کشور، اظهار داشت: مقاومت مردم یمن پاسخ دندان شکنی به مزدوران سعودی داد و بار دیگر اثبات کرد که در این گونه موارد حرف اول را اراده و خواست مردم می زند نه توپ و تانک و هواپیماهای پیشرفته.

وی اضافه کرد: مردم مسلمان یمن در برابر جنایات رژیم آل سعود ناامید نشده و با پیوستگی مثال زدنی خود باعث شدند تا عربستان و آمریکا نتوانند در این کشور به اهداف شوم خود دست یابند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: پیروزی مردم یمن در این جنگ اگر چه با شهید شدن شمار زیادی از مردم و ویران شدن زیرساخت های این کشور همراه بود اما با وجود این در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: این معادله که هر طرف نفت و دلار و هواپیماهای پیشرفته داشت به طور قطع در جنگ پیروز است، مدت ها است که به هم ریخته و در تهاجم نظامی اخیر رژیم آل سعود به یمن نیز مردم یمن با عزم ملی و اراده اسلامی خود نگذاشتند رژیم آل سعود و حامیان غربی و عربی این کشور به موفقیت برسند.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس بر اثر توفان شن در سال ۱۳۵۹، افزود: انقلاب و نظام اسلامی ایران از بدو پیروزی، همواره مشمول عنایت الهی و امدادهای غیبی بوده است.

وی ورود بدون حادثه امام خمینی(ره) به کشور در سال ۵۷، افشای کودتای نوژه، برملا شدن بسیاری از نقشه های ترور و ... را تنها برخی از امدادهای غیبی برای حفظ نظام اسلامی برشمرد و اضافه کرد: در این میان حادثه طبس اوج یاری خدا و امدادهای غیبی در قبال نظام اسلامی محسوب می شود.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد امام جواد(ع) اظهار داشت: به فرموده امام رضا(ع)، حضرت جواد(ع) پربرکت ترین مولود روی زمین است چرا که ولادت وی سبب استمرار امامت شد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی بر برگزاری جشن های میلاد امام جواد(ع) با شکوه و کیفیت بیشتر در استان تأکید کرد.