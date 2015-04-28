به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز پس از بازدید از قسمت های مختلف تالاب هورالعظیم در جلسه کارکرد حفاظت از تالاب ها و سواحل خوزستان که در هویزه برگزار شده بود، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید علی هاشمی اظهار کرد: حضور در این منطقه و بازدید از تالاب هورالعظیم بیشتر برای ایجاد حساسیت است چون یک سرمایه و ارزش برای استان است. با وجود اینکه با بخش های دیگر تعرضاتی پیدا می کند ولی در نهایت با ایجاد تعامل در یک نگاه متوجه می شویم که همه در یک مجموعه ارزش های استان هستیم.

وی افزود : در منطقه خلیج فارس فرصت ها و ارزش های بسیاری داریم اما به دلیل همسایگی با کشورهای دیگر منابع و ذخایر به غارت برده شده و متاسفانه ۲۰ سال عقب ماندیم. بعضی از صدمات جبران می شود ولی آنهایی که جبران پذیر نیستند اولویت های کاری را برای مدیریت تعیین می کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد : باید کاری انجام دهیم تا صنعت هیچ تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد. همه جای دنیا به محیط زیست اهمیت داده و در قبال آن قبول مسئولیت می کنند. اگر قرار بر تولید نفت است باید هزینه های لازم پرداخت شود ولی این پرداخت نباید به قیمت تخریب اراضی و یا اینکه آلودگی هوا تمام شود.

مقتدایی بیان کرد : در حقیقت نمی شود به محیط زیست آسیب رسانده و این مسئله را به بهانه منافع ملی توجیه کرد. باید در قبال فعالیت های صنعتی هزینه های زیست محیطی را پرداخت کنیم. همواره باید به محیط زیست توجه ویژه ای داشته و به فکر حفظ آن برای نسل های آینده باشیم.

وی عنوان کرد : عدم حضور شرکت نفت در این کارگروه مانع از اتخاذ تصمیمات لازم آن نمی شود. استمرار تشکیل جلسات این کارگروه به تصمیمات اخذ شده در جلسات مختلف آن بستگی دارد. اگر قرار باشد به مدعیان محیط زیست پاسخ دهیم لازم است امکانات و ظرفیت ها را به درستی و با برنامه ریزی های لازم هدایت و مدیریت کنیم.

استاندار خوزستان یادآور شد: اگر بنا باشد در رابطه با تالاب هر کس یک نگاه منحصر به فرد و جدای از سایر سازمان ها و دستگاه ها داشته باشد، یعنی شیلات تنها به ماهی، محیط زیست به گونه های مختلف پرندگان، شرکت نفت به استخراج نفت و آب و برق نیز به تامین آب فکر کند اصلا خوب نبوده و موفق نمی شویم. هر سازمان باید به وظایف خود عمل کند ولی این انجام تعهدات باید هناهنگ با همدیگر باشد.

مقتدایی تاکید کرد: به هر حال برای صنعت، محیط زیست و کشاورزی مسائل تاسف بار پیش می آید اما مهم این است که بهترین راهکار را انتخاب کرده و در نهایت به اجرا درآورد. هرگز نباید شرمنده این شویم که چرا در رابطه با حقوق و اولویت های مردم کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مدیریت شرایط موجود آبی که در تالاب هورالعظیم موجود است را مدنظر داریم. باید فعالیت های مراقبت از هورالعظیم را تا جایی پیش ببریم که شرایط آن مانند گذشته خوب شده و ec آب به ۱۰ هزار نرسد.

استاندار خوزستان گفت: برای تالاب، تنها رها کردن آب به منظور تسریع تخلیه خوب نیست بلکه باید رطوبت خاک، آلودگی هوا، آبزیان و گونه های پرندگان نیز درنظر گرفته شود. باید مدیریت داشته های فعلی را با تمامی اولویت ها تا جایی که هیچ چیز بریده و قطع نشود به کار بگیریم.

مقتدایی اظهار کرد: به شرکت نفت فرصت یک ماهه داده و اگر کارهایی که باید انجام دهد را انجام نداد فعالیتش متوقف می شود. حتی مانع از تردد خودروهای نفت در هور می شویم. آن بخش از کارهایی که تمام نشده و رها کرده اند باید به اتمام برسد، راه را میان دو مخزن تالاب باز خواهیم کرد.

وی افزود: عدم حضور نفت در جلسات کارگروه تضمینی برای مصوبات خواهد بود. قطعا در صورت عدم اجرای تعهدات از تردد نفت در هورالعظیم ممانعت می کنیم.

استاندار خوزستان خطاب به مسئولان محیط زیست گفت: از محیط زیست در زمینه برخورد با نفت گله دارم چون زور خود را به التماس داده اند. شما صاحب خانه هستید و باید از محیط زیست استان خود حراست کنید.

مقتدایی عنوان کرد: مدیریت پساب ها نیز در تالاب باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر اصلی ترین وظیفه این کارگروه حفظ تالاب است. همچنین لایروبی انهاری که به تالاب منتهی می شوند نیز باید انجام شود.

مقتدایی در ارتباط با وضعیت بام دژ بیان کرد: آب انتهای بام دژ به هورالعظیم می رود. انحراف از مسیر آب در بام دژ برای اراضی است که در حال تبدیل شدن به اراضی کشاورزی هستند و این مسئله باعث خشک شدن تالاب می شود. متأسفانه حق تالاب در بخش بام دژ رعایت نمی شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: تالاب نیاز به یک مرکز تفریحی سازگار با محیط زیست خود دارد تا این سرمایه به تمامی مردم معرفی شود. باید بتوانیم مانند مال آقا برای تالاب هورالعظیم گردشگر جذب کنیم. همچنین به طرح یک هزار هکتاری شیلات در شط علی توجه شود چون در این طرح سرمایه گذاری شده است.