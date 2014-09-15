به گزارش خبرنگار مهر، «لیلیزی، بیا بازی» عنوان داستانی از سوسن طاقدیس برای گروه سنی«الف» با تصاویر ساناز شفقی است. نویسنده در این داستان برای بچهها از اهمیت دوستی گفته و از آنها، به زبانی ساده و غیرمستقیم، خواسته تا خجالتی نباشند و با دیگران دوست شوند و ارتباط برقرار کنند.
«لیلیزی»، یک حلزون تنها و خجالتی است که بیشتر وقتها، سرش را توی صدف میکند و با هیچکس بازی نمیکند. لیلیزی، گاهی سرش را از صدف تنهایی خود بیرون میآورد و دیگران را میبیند که با هم دوست هستند و بازی میکنند و آواز میخوانند اما او هیچ دوستی ندارد و از صبح تا شب در لاک خود فرو رفته است.
یک روز لیلیزی، یواشکی سرش را بیرون میآورد و چشمش به یک سوسک بال طلایی تنها میافتد. خیلی دلش میخواهد به او سلام میکند و با سوسک طلایی همبازی شود اما نمیتواند. دوست دارد سوسک مهربان با بالهای طلاییاش از او بخواهد با هم همبازی شوند. ولی...
سوسن طاقدیس نویسنده کتابهای کودک و نوجوان در سال ۱۳۳۸ در شیراز به دنیا آمد. فعالیت داستان نویسی حرفه ای خود را با نوشتن داستان «بابای من دزد بود» در كیهان بچهها آغاز كرد.
او آثار متعددی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به بازار نشر ارائه کرده است که«قدم یازدهم»، «زرافه من آبی است»، «پشت آن دیوار آبی»، «هزار سال نگاه»، «تو هم آن سرخی را میبینی»، «دخترك و فرشتهاش»، «بزغالههای سبز»، «جوراب سوراخ» و... از جمله آثار اوست.
سوسن طاقدیس، سال ۱۳۸۶ موفق شد، جایزه كتاب سال را برای کتاب «قدم یازدهم» دریافت کند. او با ذهن و زبان کودکان آشناست و با زبانی ساده و روان از دغدغههای بچهها سخن میگوید و به شیوه غیرمستقیم، مفاهیم بسیاری را به آنها آموزش میدهد.
ساناز شفقی، داستان طاقدیس را به خوبی کرده و متن و تصویر یکدیگر را کامل میکنند. میترا مسیحا کتاب را به شکل یک حلزون طراحی کرده است و این نوع طراحی بر جذابیت کتاب میافزاید. اما افسوس که جلد کتاب، کاغذی است و جلد کاغذی با فرم و ساختار کتاب هماهنگ نیست.
نوشته سوسن طاقدیس با تصاویر ساناز شفقی را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 5000 نسخه «لیلیزی، بیا بازی»، به قیمت 4000 تومان منتشر کرده است.
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