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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

کشورهای حوزه بالتیک استقرار دائمی نیروهای ناتو را خواستار شدند

کشورهای حوزه بالتیک استقرار دائمی نیروهای ناتو را خواستار شدند

علیرغم افزایش تحرکات نظامی ناتو در اروپای شرقی، برخی کشورها همچنان خواهان مشارکت بیشتر این نهاد در تامین امنیت خود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سه کشور حوزه بالتیک خواهان استقرار دائمی یک تیپ نظامی از نیروهای ناتو در مرزهای خود شدند.

وزرای دفاع سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی قرار است این هفته درخواست کتبی خود را با ارسال نامه ای مشترک به فرمانده عالی ناتو در اروپا مطرح کنند.

ادعا می شود که این اقدام برای مهار نفوذ روسیه در اروپای شرقی انجام می گیرد.

گفته می شود که خواست سه کشور اروپای شرقی استقرار یک واحد نظامی به بزرگی یک تیپ رزمی است به گونه ای که ۷۰۰ تا ۸۰۰ سرباز پیاده نظام به طور دائم در هر کشور حضور داشته باشند.

کد مطلب 2580921
مریم خرمایی

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