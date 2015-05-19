به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین حسینیان، به معرفی بخش‌های مختلف تولید یک پروژه‌ بازی پرداخت و افزود: تولید بازی نیازمند نقش‌هایی چون طراح بازی، هنرمند، برنامه‌نویس و شاخه‌های گوناگون دارد.

وی درادامه به ادغام انستیتو ملی و مرکز رشد بازی‌سازی و شکل گرفتن "خانه‌ی بازی‌سازی ایران" اشاره کرد و توضیح داد: به زودی تغییراتی نیز در سیلابس درسی رشته‌های خانه بازی‌سازی ایران و ساختار آموزشی ایجاد می شود که در این زمینه به‌زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته حسینیان سیلابس آموزشی پروژه محور خواهد شد به نحوی که دانش پژوهان رشته‌های مختلف در طول دوره تحصیل خود ملزم به ارائه 3 پروژه‌ بازی‌ رایانه‌ای به ترتیب با زمان‌های 6، 14 و 36 هفته‌ای خواهند بود.

مدیر انستیتوی ملی و مرکز رشد بازی‌سازی به مزیت رویکرد یاد شده اشاره کرد و گفت: در سیلابس آموزشی دانش پژوهان به مرور با روند ساخت پروژه‌ با مقیاس‌های به ترتیب کوچک، متوسط و بزرگ آشنا شده و احتمال به سرانجام نرسیدن تیم‌ها به دلیل تخمین اشتباه مقیاس پروژه تا حد زیادی کاهش می‌یابد که این امر در طولانی مدت منجر به ذخیره‌ سرمایه مالی و زمانی آن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین یک استاد راهنما، از چهره‌های موفق و سرشناس صنعت بازی‌سازی کشور، تیم‌ها را در طول زمان انجام پروژه‌ها هدایت و راهنمایی می‌کند این در حالی است که هر یک از دانش پژوهان نیز پس از ثبت نام در خانه بازی‌سازی از همان ابتدا یک استاد راهنمای شخصی خواهند داشت که روند پیشرفت آن‌‌ها را در طول تحصیل بررسی می‌نماید.

حسینیان افزود: بحث انیمیشن که جای خالی آن به شدت در سیلابس انستیتوی بازی‌سازی احساس می‌شد، به رشته‌های هنر دو و سه بعدی اضافه خواهد شد و تعاملات گسترده‌تر با چپتر ACM SIGGRAPH تهران و برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های مختلف مشترک، موضوعی است که وعده آن داده شده است.

وی به دیگر تغییرات برنامه‌ریزی شده از جمله سخت‌تر شدن پذیرش دانش‌پژوهان اشاره کرد و گفت: این پذیرش با برگزاری آزمون‌هایی مرتبط با رشته مورد نظر آن‌ها همراه خواهد بود. همچنین ارتباط خانه‌ بازی‌سازی با ناشرها و سرمایه‌داران گسترش خواهد یافت تا پروژه‌های دانشجویی که از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند شانس ورود به بازار رقابتی را پیدا کنند و فرصتی نیز برای استخدام اعضای تیم‌ها فراهم شود.