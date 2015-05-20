به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی همدلی و همزبانی دولت و ملت: مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی، توسط مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی و اداره همکاری‌های علمی پژوهشی در سالن کنفرانس‌ مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی دوشنبه ۴ خردادماه برگزار می‌شود.

حجت ‌الاسلام و المسلمین دکتر کریم خان‌ محمدی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین اژدری زاده ارائه کنندگان در این نشست خواهند بود.

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و اعلام شعار سال جمهوری اسلامی از سوی ایشان، سلسله نشست‌هایی را در نظر دارد برگزار نماید که اولین نشست دوشنبه تاریخ ۴ خردادماه توسط گروه مطالعات بنیادی برگزار می‌گردد

دبیر علمی این نشست برعهده دکتر سید حسین فخر زارع مدیر گروه مطالعات بنیادی خواهد بود.