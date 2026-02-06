به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یمنی ها در شهر صعده در راهپیمایی گسترده حمایت از ملت فلسطین شرکت کردند.

این راهپیمایی با نام یاری ملت فلسطین؛ استوار و آماده دور بعدی نبرد هستیم، برگزار شد.

همچنین شبکه المسیره از حضور گسترده یمنی ها در میدان السبعین در صنعا و میادین دیگر استانهای یمنی تحت کنترل انصارالله یمن خبر داد.

عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن روز گذشته در یک فراخوان ملی اعلام کرد: از ملت خود می‌خواهم فردا جمعه در راهپیمایی میلیونی حمایت از ملت فلسطین حضور پیدا کنند. این حضور میلیونی، پایبندی ملت ما به حمایت از ملت فلسطین را به نمایش خواهد گذاشت. حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز جمعه، آمادگی ملت یمن برای دور بعدی رویارویی با دشمن اسرائیلی و هم‌پیمانان و شرکای آن را ثابت می کند.

قشرهای مختلف مردم همچنین شعارهایی در برائت از سلطه آمریکایی و محکومیت جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه سر دادند.

شهروندان یمنی تصریح کردند که گزینه رویارویی مردمی و سیاسی و رسانه ای تا زمان توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و پایان محاصره غزه پابرجا خواهد بود.

شرکت کنندگان در این تظاخهرات گسترده بر ضرورت عمل کردن امت اسلام به مسئولیت خود در قبال مردم فلسطین که در معرض کشتار و گرسنگی و محاصره هستند، تاکید کردند.

شهروندان یمنی تصریح کردند که سکوت بین المللی، شریک جنایات صهیونیستهاست و مواضع سازشکارانه نیز، رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایات خود تشویق می کند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی بر آمادگی یمن برای هرگونه حمایت از فسطین تاکید کردند.

شهروندان یمنی بر بسیج سراسری و آمادگی کامل رزمی برای نبردهای آتی و پابرجا بودن گزینه بازدارندگی مردمی و سیاسی و ادامه پشتیبانی از مقاومت فلسطین تا تحقق حقوق مشروع مردم فلسطین تاکید کردند.

در بیانیه صادره در این تظاهرات بر موضع ثابت مردم یمن در حمایت از فلسطین و رزمندگان آن و نیز همبستگی با گروههای مقاومت در منطقه تاکید شده است.

شهروندان یمنی همچنین بر ایستادگی کامل خود در کنار جمهوری اسلامی ایران و لبنان در رویارویی با پروژه ها و توطئه های صهیونیستی و آمریکایی تاکید کردند و اعلام کردند که پروژه های تغییر خاورمیانه و اسرائیل بزرگ تمام امت اسلام را هدف قرار داده است.