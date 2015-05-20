عمليات شبانه پليس سراوان با کشف ۴۶۰ کيلو مواد مخدر پايان يافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی ناجا، فرمانده انتظامی سراوان در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان سراوان و يگان تکاوری ۱۱۱ در راستای مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ، باندي را که با استفاده از موتورسيکلت قصد جا به جايي مواد مخدر از محور هاي فرعی به شهرستان خاش را داشتند، شناسائی کردند.

سرهنگ محسن داودی افزود: شب گذشته پس از شناسائی محل تردد قاچاقچيان مسلح در دهانه «گيد بست» بلافاصله اکيپ های انتظامی و عملياتی به محل اعزام و منطقه را تحت نظر قرار دادند که سوداگران مرگ پس از مشاهده ماموران قصد فرار با محموله مواد مخدر را داشته که با حضور به موقع يگان های عملياتی پليس، قاچاقچيان با به جا گذاشتن مواد مخدر و استفاده از تاريکي شب از محل متواري شدند.

وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از محل ضمن کشف ۲۸۱ کيلو گرم ترياک، ۱۷۰ کيلوگرم هروئين، يک دستگاه موتورسيکلت متعلق به قاچاقچيان را نيز کشف کردند.

سرهنگ داودی خاطر نشان کرد: ماموران در ادامه عمليات، يک دستگاه خودروی پرايد مسروقه متعلق به قاچاقچيان را با اقدامات گسترده تخصصی شناسائی و ضمن دستگيری يک قاچاقچی مقدار هشت کيلو و ۱۵۰ گرم حشيش را نيز کشف کردند.