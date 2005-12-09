كيش اير هم سانحه سقوط هواپيماي "C130" را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، شركت هواپيمايي كيش اير طي اطلاعيه اي تصريح كرد: سانحه سقوط دلخراش سقوط هواپيماي "C130" نيروي ارتش جمهوري اسلامي ايران در 15 آذرماه جاري و به شهادت رسيدن جمعي از تلاشگران نيروي هوايي و عرصه فرهنگ و اطلاع رساني هاله اي از غم و اندوه بر همگان مستولي شد.

در اين اطلاعيه آمده است: اگرچه هر حادثه و سانحه اي براي هر مسافر از هر قشر و طبقه اي از جامعه از نگاه انساني قلب انسان هاي خالص را مي آزارد اما اين بار نمايندگان رسانه هاي خبري كه تلاششان به نهادينه شدن نظارت مردم بر اعمال دستگاه هاي اجرايي مي انجاميد، آنهايي كه به دفاع از مردمي با عاطفه وقت و ساعتي نمي شناختند، غريبانه به لقاء دوست پيوستند.

شركت هواپيمايي كيش اير در پايان اين اطلاعيه ضمن طلب مغفرت و حشر آن از دست رفتگان پرآوازه با اولياي الهي، غروب غم انگيز آن برگزيدگان را به اصحاب رسانه ها و نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تسليت گفته و براي خانواده هاي محبوبشان صبر و اجر مسئلت كرده است.