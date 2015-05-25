احسانی به «زیرآب» رفت/ ماجرای ارسطو در کلانتری و هما در شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه چهارم خرداد محمد احسانی مدیر شبکه یک سیما با حضور در منطقه شیرگاه استان مازندران، از پشت صحنه سریال «پایتخت۴» بازدید کرد.

در این بازدید که رحمان سیفی آزاد مدیر گروه فیلم و سریال هم احسانی را همراهی می‌کرد، صحنه‌هایی از سکانس خانه ارسطو واقع در محله زیرآب تصویربرداری شد.

در این لوکیشن تمام بازیگران اصلی سریال که در سه سری قبل نیز حضور داشتند مقابل دوربین امیر معقولی رفتند. در این سکانس ارسطو برای پاره‌ای از توضیحات به کلانتری رفت و نقی نیز در منزل ارسطو مشغول بازی با اسباب بازی‌هایی بود که «هان» و «چی»، برادران چوچانگ از چین برای دوقلوها فرستاده‌اند.

در بازدید مدیر شبکه یک سیما همچنین در سکانسی دیگر شخصیت جعفر شکسته بند برای جا انداختن پای بابا پنجعلی به خانه ارسطو آمد. در صحنه دیگری هما با بازی رامین‌فر نقش داشت و او در روز تعطیل در خانه ماند و به جلسه شورای شهر نرفت.

مجموعه تلویزیونی «پایتخت۴» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است و داستانی دیگر از خانواده نقی معمولی را روایت می‌کند که در ۲۶ قسمت در ماه مبارک رمضان روی آنتن خواهد رفت.

محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین‌فر، نسرین نصرتی، ژانک منگ هان، هومن حاجی عبدالهی و علیرضا خمسه از بازیگران اصلی این سریال هستند.