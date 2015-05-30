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۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

اخبار امنیتی یمن؛

۹ شهید و زخمی در بمباران مأرب/ ورود نماینده بان کی مون به صنعاء

۹ شهید و زخمی در بمباران مأرب/ ورود نماینده بان کی مون به صنعاء

شهید و زخمی شدن ۹ نفر در بمباران مأرب و ورود نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد به صنعاء پایتخت یمن از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن استان مأرب را بمباران کردند. در این حملات دستکم هفت نفر از اعضای یک خانواده یمنی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

المسیره نیز گزارش داد که جنگنده های سعودی شهر صعده را در سه نوبت بمباران کردند.

المنار نیز اعلام کرد که «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن امروز وارد صنعاء شد. وی پیش از این در راستای حل بحران یمن و رایزنی با مقامات منطقه به عربستان سعودی و ایران سفر کرده بود.

کد مطلب 2764033
سمیه خمارباقی

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