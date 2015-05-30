۹ شهید و زخمی در بمباران مأرب/ ورود نماینده بان کی مون به صنعاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن استان مأرب را بمباران کردند. در این حملات دستکم هفت نفر از اعضای یک خانواده یمنی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

المسیره نیز گزارش داد که جنگنده های سعودی شهر صعده را در سه نوبت بمباران کردند.

المنار نیز اعلام کرد که «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن امروز وارد صنعاء شد. وی پیش از این در راستای حل بحران یمن و رایزنی با مقامات منطقه به عربستان سعودی و ایران سفر کرده بود.