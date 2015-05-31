جشن روابط دیپلماتیک دو کشور با موسیقی/ «ذاستا» برای تایلند نواخت

به گزارش خبرنگار مهر، راسمی چیتهام سفیر کشور تایلند در ایران قبل از آغاز رسمی مراسم که شنبه شب نهم خرداد ماه در تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جایگاه سخنرانی ضمن تقدیر از برگزاری این کنسرت مشترک موسیقایی که با عنوان «کنسرت دوستی ایران و تایلند» روی صحنه رفت، توضیح داد: به عنوان سفیر کشور تایلند با افتخار و خوشحالی حضور شما در کنسرت «دوستی ایران و تایلند» را که به مناسبت نخستین سالگرد روابط دیپلماتیک میان پادشاهی تایلند و جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود، خوشامد میگویم. قبل از هر چیز خوشحالم به اطلاع شما برسانم که روابط میان دو کشور در طول قرنها و زمینههای مختلف، شکوفاتر شده است. در این رابطه با کمال افتخار پیام تبریک آقای تاناساک پاتیما پراگورن معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه تایلند را به شما عزیزان منتقل میکنم.
در این پیام آمده بود: «سال سال مهمی در روابط میان تایلند و ایران به شمار میرود. هر دو کشور شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. تایلند، دوستی با ایران را گرامی میدارد. تاریخ دیرین روابط ما با تاریخ مسلمانان در تایلند در هم آمیخته است. تایلندیها با هر اعتقاد، مذهب، نژاد و فرهنگ در کنار هم در صلح و هماهنگی زندگی میکنند. تایلندیهای بسیاری با نسب ایرانی به جایگاههای برجستهای در زمینههای مختلف ارتقا پیدا کردند و نقشهای مهمی در پیشرفت، توسعه، مدرنیزه شدن و شکوفایی تایلند ایفا کردهاند. این افراد بخش جداییناپذیری از جامعه تایلند به شمار میروند و کنسرت «دوستی» امشب تاکیدی بر تمامی فعالیتها در راستای بزرگداشت شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک است.»
چیتهام در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: موسیقی تایلندی عناصر متعددی از موسیقی خارجی، ریتم و تٌن دارد ضمن اینکه عناصر موسیقی ایرانی در موسیقی سنتی تایلندی همواره قابل مشاهده بوده است. هنرمندان بزرگ موسیقی تایلندی آلات موسیقی پارسی همچون دف و سنتور را با ادوات موسیقی سنتی تایلندی همچون «کین» و «رامانا» تلفیق کردهاند.
وی افزود: تاثیر موسیقی ایرانی بر موسیقی تایلندی نه تنها نمایانگر داد و ستدهای موسیقایی دو کشور است، بلکه نشاندهنده این است که تایلند سرزمین آزاد است و تمامی فرهنگها را ارج مینهد. شما عزیزان تا دقایقی دیگر به هنرنمایی هنرمندان گروه «کُرپای» و «ذاستا» گوش خواهید داد. کرپای از گروههای موسیقی تایلند است که تاکنون در نگهداری و حفظ موسیقی سنتی تایلند و ترکیب آن با موسیقی معاصر، گونه نوینی از موسیقی تایلندی را با توازن شگفتانگیز به مخاطب ارائه داده است. اعضای این گروه از دلدادگان موسیقی هستند.
در این ویژه برنامه موسیقایی که به مناسبت شصت سالگی روابط دیپلماتیک ایران و تایلند برگزار شد، آنسامبل «ذاستا» به مدیریت هنری فردین خلعتبری و رهبری ارکستر بهنام ابوالقاسم و گروه «کُرپای» از کشور تایلند ضمن اجرای سرود ملی هر دو کشور، چند قطعه موسیقایی را برای مخاطبان در تالار اجرا کردند. ضمن اینکه حین اجرای قطعات، چند قطعه مشترک نیز توسط هنرمندان هر دو گروه به مخاطبان ارائه شد.
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