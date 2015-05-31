سازمان مستقل امر به معروف تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر امام زمانی به صورتی است که با زمان غیبت آن حضرت سازگار است و هیچ منکر، بدی و زشتی در سازمان امامت وجود ندارد.

وی با اشاره به سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) اظهارداشت: گرامیداشت ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی معروف است چرا که حضرت امام برای امربه معروف و نهی از منکر قیام کرده است.

امام جمعه مرکز استان مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، قیام انبیایی و اوصیایی است، افزود: امام خمینی (ره) در ابتدای وصیت نامه خویش حدیث ثقلین را آورده است که انقلاب اسلامی بر محور خدا، قرآن و اهل بیت (ع) است.

آیت الله طبرسی با اشاره به گذشت سی و شش سال از انقلاب اسلامی در ایران که هنوز در پیاده سازی این فریضه الهی در کشور با مشکل مواجه هستیم، افزود: امربه معروف یعنی حاکمیت خدا و اهل بیت، پیروی از رهنمودهای حکیمانه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص، در جامعه اسلامی است.

وی از روزه خواری ایام تابستان در سواحل دریا بعنوان مصیبت بزرگ ماه رمضان در استان مازندران یاد و اذعان داشت: متاسفانه مردم استان به بهانه گردشگران روزه خواری می کنند و باید مورد توجه سربازان معروف باشد.

آیت الله طبرسی با ابراز تاسف از جلسات مکرر و بی نتیجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در این استان، تصریح کرد: بنده به شخصه از برگزاری جلسات بی ثمر ناراضی هستم و رسانه ای شدن جلسات برای عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر و برای رفع بی حجابی است.

وی با بیان اینکه اوایل انقلاب حتی بانوان یهودی و مسیحی با چادر در خیابان های ایران اسلامی حاضر می شدند و اعتقاد داشتند باید به قانون و ضوابط این کشور احترام گذاشت، گفت: باید برای وضع نابسامان بی حجابی در دانشگاهها باید فکر کرد.

آیت الله طبرسی بیان کرد: امربه معروف باید در متن جامعه باشد نه در حاشیه بدین معنی که انقلاب، انقلاب برخورد نیست بلکه انقلاب تبلیغ است.

وی از تشکیل نهاد مستقل امربه معروف با ادغام ستاد امربه معروف، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور استقبال و تصریح کرد: اگر این مهم به ثمر و جدی گرفته شود امیدواریم که کارهای درخور تقدیر صورت گیرد.