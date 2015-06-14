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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

«اسكندر بزرگ» به جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی رسید

«اسكندر بزرگ» به جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی رسید

«شکرستان» و «زوزو» محصولات حوزه هنری در حوزه اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر در جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی حضور فعالی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی، مركز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری با ارئه آثار خود به جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی – اسلامی حضور فعالی در این جشنواره داشته است.

این مركز كه محصولاتی همچون «شكرستان» و «زوزو» را تولید و عرضه كرده است، نمونه‌های تازه و جدیدی را كه قرار است به تولید انبوه برسند، به جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی ارسال كرده است.

عروسک، دفترچه یادداشت، دفاتر نقاشی و مداد، کیف و كفش و... از تولیدات مركز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری است كه در قالب 43 عنوان در جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی شرکت کرده است و به رقابت با دیگر آثار ارائه شده به این جشنواره خواهد پرداخت.

طرح های مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی شهریورماه 94 در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2778619

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