«اسكندر بزرگ» به جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی، مركز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری با ارئه آثار خود به جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی – اسلامی حضور فعالی در این جشنواره داشته است.

این مركز كه محصولاتی همچون «شكرستان» و «زوزو» را تولید و عرضه كرده است، نمونه‌های تازه و جدیدی را كه قرار است به تولید انبوه برسند، به جشنواره مصرف كالاهای فرهنگی ارسال كرده است.

عروسک، دفترچه یادداشت، دفاتر نقاشی و مداد، کیف و كفش و... از تولیدات مركز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری است كه در قالب 43 عنوان در جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی شرکت کرده است و به رقابت با دیگر آثار ارائه شده به این جشنواره خواهد پرداخت.

طرح های مصرف کالاهای فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی شهریورماه 94 در تهران برگزار می‌شود.