محفل انس باقرآن درکرمانشاه برگزارشد/برگزاری۱۲برنامه درماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز از ماه مبارک رمضان و با قرائت و حضور «رضا جمعه منصور، قاری برجسته مصری» پیش از ظهر پنج شنبه محفل انس با قرآنی در حسینه ثارالله سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای برگزاری این محفل نورانی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، از برگزاری محفل دیگری با حضور این قاری برجسته مصری راس ساعت ۲۱ امشب در مسجد معتضدی کرمانشاه خبرداد.

وی از برگزاری ۱۲ محفل انس با قرآن در طول ماه رمضان و با حضور قاریان برجسته استانی در در محل بقاع متبرکه استان توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و از محل اجرای نیات واقفین خبرداد.

حسینی اراکی از برگزاری محفل انس با قرآن دیگری درآستان امام زاده باقر بیستون راس ساعت ۱۸ روز جمعه و با حضور قاری مصری خبرداد.

وی هم‌چنین از برگزاری محفل انس دیگری با حضور قاری مصری راس ساعت ۲۰ فردا جمعه ابراهیم طاقبستان خبرداد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: محافل انس با قرآن از امروز هشتم ماه مبارک در استان و توسط اداره کل اوقاف برگزار و به مدت دو روز و تا دهم این ماه برگزار می شود.

وی از پخش مستقیم محفل انس با قرآن شهرستان سنقر و کلیایی در شبکه قرآن خبرداد و گفت: محافل انس با قرآن در شهرستان های کنگاور، گیلان‌غرب، کرمانشاه، سرپل‌ذهاب، پاوه و ثلاث باباجانی نیز برگزار می شود.

حسینی اراکی همچنین از برگزاری برنامه تواشیح همزمان با محافل انس با قرآن خبرداد و گفت: این گروه عنوان برتر مسابقات قرآن کریم امسال را کسب کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی را از محورهای اصلی برگزاری محافل قرآن کریم و تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در این مورد دانست.

حسینی اراکی در بخش دیگر به برگزاری مراسم جز خوانی و تفسیر قرآن کریم طی برنامه های روزانه در بقاع متبرکه خبرداد.

وی از برگزاری جشن میلاد امام حسن (ع) در بقاع متبرکه استان خبرداد و گفت: همزمان با این ایام از محل موقوفه حاج محمدتقی اصفهانی مراسم اطعام نیازمندان ویتیمان برگزار می شود.

حسینی اراکی، از برگزاری مراسمات سخنرانی توسط مبلغان اعزامی در لیالی قدر و بقاع متبرکه خبرداد و گفت: همزمان با این ایام نمایشگاه های فرهنگی و کلاس های تفسیر قرآن کریم هم برگزار خواهد شد.