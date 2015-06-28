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۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

بروز نشانه هایی از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی ترکیه

بروز نشانه هایی از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی ترکیه

تبادل اولین پیام های گرم بین روسای حزب حاکم و حزب جمهوری خلق ترکیه، نشانه آغاز مذاکات دو حزب برای تشکیل دولت ائتلافی تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، استقبال احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه از اظهارات کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق به عنوان نشانه آغاز مذاکرات بین دو طرف برای تشکیل دولت ائتلافی بر شمرده شده است.

کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق در اظهاراتی روز گذشته اعلام داشت در صورتیکه با حزب حاکم عدالت و توسعه وارد ائتلاف بزرگ برای تشکیل دولت ائتلافی شود از اتخاذ شیوه تلافی جویانه خودداری خواهد کرد.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر فعلی و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه که گفته می شود از سوی رئیس جمهور بار دیگر مامور تشکیل دولت خواهد شد از اظهارات قلیچدار اوغلو استقبال کرده و آنها را «مهم» ارزیابی کرد.

کد مطلب 2789473
پیمان یزدانی

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