منتظر دریافت حکم اردوغان برای تشکیل دولت ائتلافی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که منتظر دریافت حکم امروز رئیس جمهور این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی است.

«احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه در سخنانی خطاب به هم حزبی هایش در پارلمان این کشور گفت: منتظر دریافت حکم «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه هستم تا تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی را از هفته آینده آغاز کنم.

وی در ادامه افزود: احتمالاً رئیس جمهور امروز این حکم را به من خواهد داد. پس از دریافت حکم، از تمامی احزاب برای تشکیل جلسه دعوت خواهم کرد.

احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، اردوغان را متهم می کنند که با تأخیر در آغاز فعالیت ها برای تشکیل دولت ائتلافی، زمینه را برای انتخابات زودهنگام آماده می کند.