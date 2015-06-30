ابوالفضل الله دادی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثر جدید خود گفت: در حال ترجمه یکی از آثار جدید ادبیات فرانسه هستم. این کتاب «آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می نوشند» نام دارد و نوشته اگنس مارتن لوگان از نویسندگان جدید فرانسوی است.

وی افزود: از این کتاب که یک رمان است، استقبال زیادی به عمل آمد و حق اقتباس آن نیز به فروش رفته و یک فیلم براساس آن ساخته شد. حتی ادامه ای هم بر آن نوشته شد. من هم این روزها با اجازه نویسنده مشغول ترجمه آن هستم.

این مترجم در ادامه گفت: داستان چاپ شدن این کتاب، جالب است. چون مارتن لوگان بعد از نوشتن کتاب، آن را نزد چند ناشر برد ولی به علت ناشناس بودنش، ناشران به او گفتند که کتابت خوب است ولی ما چاپش نمی کنیم. ظاهرا این وضعیت فقط مختص کشور ما نیست و در کشورهایی مانند فرانسه هم با نویسندگان تازه کار این گونه برخورد می کنند. در هر حال، نویسنده این کتاب را در سایت آمازون منتشر کرد و بعد از استقبالی که از آن به عمل آمد، یک ناشر برای چاپ نسخه مکتوب آن اعلام آمادگی کرد و به این ترتیب «آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می نوشند» چاپ شد.

الله دادی گفت: من چندی پیش ترجمه این رمان را آغاز کردم ولی به دلیل مشغله هایم، بازگردانی اش مدتی به تاخیر افتاد ولی این روزها دوباره مشغول ترجمه هستم و امیدوارم حداکثر تا آخر تابستان این کار را به پایان برسانم.