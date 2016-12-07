  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

توسط انتشارات نگاه؛

ترجمه جدیدی از دنباله «بیگانه» منتشر می‌شود

ترجمه جدیدی از دنباله «بیگانه» منتشر می‌شود

ترجمه جدید رمان کمال داود که ادامه ای بر رمان «بیگانه» آلبر کامو است، به زودی توسط انتشارات نگاه چاپ می‌شود.

ابوالفضل الله دادی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب جدید خود گفت: یکی از ترجمه هایی که به زودی از من چاپ می شود، رمان «مورسو چه کسی را کشت؟» است که اثر کمال داود، نویسنده الجزایری است.

وی افزود: چندی پیش انتشارات ققنوس ترجمه این رمان را با نام «مورسو بررسی مجدد» به چاپ رساند. من بهمن ماه سال گذشته برای چاپ ترجمه این رمان با انتشارات نگاه به توافق رسیدم و فروردین ماه امسال بود که کتاب برای گرفتن مجوز به ارشاد رفت. اما روند مجوز گرفتنش طول کشید و قرار است طی روزهای آتی چاپ شود. به نظرم عنوان «مورسو چه کسی را کشت؟» برای این رمان مناسب تر باشد چون همان طور که می‌دانید داستان این رمان درباره همان شخصیت رمان «بیگانه» آلبر کامو است.

این مترجم در ادامه گفت: این کتاب برای اولین بار توسط انتشارات برزخ در الجزایر چاپ شد و یک سال بعد از آن بود که به فرانسوی ترجمه و چاپ شد و جایزه گنکور رمان اول را به خود اختصاص داد. «مورسو چه کسی را کشت؟» اولین رمان نویسنده‌اش است و همان طور که گفتم جایزه بخش رمان اول گنکور را بُرد.

الله دادی گفت: این ترجمه آبان ماه امسال مجوز چاپ گرفت و قرار است تا هفته آینده منتشر شود.

کد مطلب 3841636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها