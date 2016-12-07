ابوالفضل الله دادی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب جدید خود گفت: یکی از ترجمه هایی که به زودی از من چاپ می شود، رمان «مورسو چه کسی را کشت؟» است که اثر کمال داود، نویسنده الجزایری است.

وی افزود: چندی پیش انتشارات ققنوس ترجمه این رمان را با نام «مورسو بررسی مجدد» به چاپ رساند. من بهمن ماه سال گذشته برای چاپ ترجمه این رمان با انتشارات نگاه به توافق رسیدم و فروردین ماه امسال بود که کتاب برای گرفتن مجوز به ارشاد رفت. اما روند مجوز گرفتنش طول کشید و قرار است طی روزهای آتی چاپ شود. به نظرم عنوان «مورسو چه کسی را کشت؟» برای این رمان مناسب تر باشد چون همان طور که می‌دانید داستان این رمان درباره همان شخصیت رمان «بیگانه» آلبر کامو است.

این مترجم در ادامه گفت: این کتاب برای اولین بار توسط انتشارات برزخ در الجزایر چاپ شد و یک سال بعد از آن بود که به فرانسوی ترجمه و چاپ شد و جایزه گنکور رمان اول را به خود اختصاص داد. «مورسو چه کسی را کشت؟» اولین رمان نویسنده‌اش است و همان طور که گفتم جایزه بخش رمان اول گنکور را بُرد.

الله دادی گفت: این ترجمه آبان ماه امسال مجوز چاپ گرفت و قرار است تا هفته آینده منتشر شود.