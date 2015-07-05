۳شرکت اینترنتی متقاضی خرید مخابرات شدند/ تمدید مزایده فروش

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرسیوم توسعه اعتماد که در آبان ماه سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران را به قیمت ۸ میلیارد دلار خریداری کرد،۳۰خردادماه امسال با انتشار آگهی فروش، اعلام کرد آماده است سهامش را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کنسرسیوم های ایرانی واگذار کند.

براساس این آگهی، متقاضیان تا هشتم تیرماه جاری زمان داشتند که اسناد مزایده را خریداری کنند که براساس اعلام شرکت مخابرات ایران در این مهلت مقرر، هیچ شخص حقیقی و حقوقی برای خرید اسناد مراجعه نکرد.

حال با گذشت نزدیک به یک هفته از مهلت تعیین شده شنیده ها حاکی از آن است که ۳ شرکت اینترنتی خدمات دهنده ADSL به همراه یک اپراتور خارجی در قالب یک کنسرسیوم، آمادگی خود را برای خرید شرکت مخابرات، به وزارت ارتباطات اعلام کرده اند که نام شرکتهای اینترنتی شاتل، داده گستر عصرنوین و نداگستر صبا در این کنسرسیوم دیده می شود.

گفته می شود این شرکتها، درخواست خود را حدود ۱۰ روز گذشته به طور مستقیم به وزیر ارتباطات و رونوشت آن را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده اند تا پس از تایید وزارت ارتباطات، اقدامات برای خرید سهام مدیریتی مخابرات انجام شود.

متقاضیان باید در مهلت تعیین شده اسناد مزایده را می خریدند

داوود زارعیان - سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مهلت تعیین شده هیچ شخص حقیقی و حقوقی برای خرید سهام مخابرات اقدام نکرد.

وی با بیان اینکه طبق فرآیند اعلام شده متقاضیان باید ۵۰ میلیون تومان برای شرکت در مزایده واریز کرده و اسناد را خریداری می کردند افزود: تا ۸ تیرماه جاری که مهلت پایانی این فراخوان بود، هیچ شرکتی برای خرید سهام اعلام آمادگی نکرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد اعلام آمادگی شرکتهای اینترنتی برای خرید سهام مخابرات به مهرگفت: این تقاضا به شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک سهام مدیریتی مخابرات در فاصله تعیین شده نرسیده و در زمان تعیین شده کسی برای خرید اسناد مراجعه نکرده است.

وزارت ارتباطات نقشی در فروش مخابرات ندارد

معاون مخابرات در مورد اعلام درخواست شرکتها به وزارت ارتباطات ادامه داد: قاعدتا چنانچه شرکتی در این زمینه متقاضی است باید از طریق خرید اسناد مراجعه کند و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد.

زارعیان همچنین از احتمال تمدید فراخوان فروش سهام مدیریتی مخابرات خبر داد و گفت: ممکن است در نحوه فروش این سهام تغییراتی نیز ایجاد شود.

به گزارش مهر، با وجودی که قیمت پایه سهام ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات، اعلام نشده اما قیمت فروش این سهم بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در اختیار کنسرسیوم توسعه اعتماد، ۲۰ درصد در اختیار سهام عدالت، ۵ درصد در اختیار سهام ترجیحی کارکنان، ۵ درصد سهام خرد و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت است.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (مالک مخابرات ) را شرکتهای گسترش الکترونیک مبین ایران و شهریار مهستان، متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تشکیل می دهند.

مشکلات مدیریتی در شرکت مخابرات ایران با توجه به اینکه دو عضو هیات مدیره این شرکت را سهامداران دولتی تشکیل می دهند و اختلافات میان وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران از جمله مواردی است که طی چند ماه اخیر پررنگ تر شده است؛ به نحوی که وزیر ارتباطات اجازه افزایش تعرفه های مخابراتی را با وجود کاهش درآمد مخابرات به این شرکت نداده است.