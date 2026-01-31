۸۸ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقانی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای موفق یک عملیات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر در استان قم خبر داد و افزود: این اقدام در پی تعامل و تبادل اطلاعات میان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز و پلیس استان قم انجام شد.

وی گفت: برابر اطلاعات واصله در تاریخ هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مشخص شد محموله‌ای از مواد مخدر توسط سه دستگاه خودروی سواری از استان‌های جنوبی کشور به سمت استان تهران در حال انتقال است که بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم افزود: در همین راستا، تیم‌های عملیاتی پلیس در محورهای مواصلاتی ورودی استان مستقر شده و کنترل نامحسوس خودروهای عبوری را آغاز کردند که در نتیجه آن، هر سه خودروی مورد نظر شناسایی شدند.

وی بیان کرد: مأموران پس از شناسایی خودروها، با استفاده از علائم هشداردهنده دستور توقف صادر کردند اما رانندگان بدون توجه، با افزایش سرعت و انجام حرکات مخاطره‌آمیز به مسیر خود ادامه دادند که این اقدام منجر به ایجاد شرایط خطرناک در محور شد.

دهقانی گفت: در جریان تعقیب و گریز، یکی از خودروهای حامل مواد مخدر با یک دستگاه خودروی پراید در حال حرکت برخورد کرد که این حادثه به واژگونی خودروی پراید و مصدومیت راننده آن انجامید.

وی افزود: مأموران پلیس به منظور جلوگیری از بروز خسارات بیشتر و حفظ امنیت کاربران جاده، با شلیک به سمت لاستیک دو دستگاه از خودروهای حامل مواد مخدر، موفق به متوقف کردن آن‌ها شدند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قم اظهار کرد: در بازرسی به عمل آمده از یک دستگاه خودروی پژو پارس، سه گونی حاوی مواد مخدر تریاک به وزن ۸۸ کیلوگرم و ۲۰۰ گرم به همراه ۱۸۱ کارتن قاب عینک کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: همچنین از خودروی دوم، تعداد ۱۲۶ کارتن قاب عینک که به عنوان پوشش برای جابه‌جایی محموله مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف شد.

دهقانی گفت: خودروی سوم که نقش اسکورت محموله را بر عهده داشت و با حرکت خلاف جهت قصد زیرگیری مأموران را داشت، با اقدام به‌موقع پلیس متوقف و کنترل شد.

فرمانده انتظامی استان قم در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر افزود: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را به خطر بیندازند.