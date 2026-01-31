حق شناس: ۱۹ هزار میلیارد تومان پروژه در گیلان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد عمرانی و اقتصادی استان در سال جاری اظهار کرد: مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت و دهه فجر امسال نزدیک به ۳۸ همت بوده که بخش قابل توجهی از آن‌ها در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی و با مشارکت دولت و بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی سهم قابل توجهی از طرح‌های دهه فجر را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: در حوزه زیرساخت‌های برق، پروژه‌هایی نظیر اصلاح شبکه، توسعه کابل خودنگهدار و احداث پست‌های برق اجرا شده که حدود چهار همت از پروژه‌های دهه فجر امسال را شامل می‌شود همچنین تصفیه‌خانه مسکن مهر و تصفیه‌خانه آستارا از دیگر طرح‌های مهم در این بخش هستند.

استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت طرح‌های حوزه سلامت گفت: بیمارستان انزلی به همراه تجهیزات پیشرفته‌ای همچون MRI و PET Scan و همچنین برخی دیگر از مراکز درمانی استان به مراحل پایانی بهره‌برداری نزدیک شده‌اند و به‌زودی وارد مدار خدمت‌رسانی خواهند شد.

حق‌شناس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: امسال حدود ۱۱۶ کیلومتر از مسیر راه‌آهن تملک و آزادسازی شده و امیدواریم با تداوم این روند، بخش قابل توجهی از این مسیر در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه مدرسه‌سازی، بهسازی راه‌های روستایی و احیای آب‌بندان‌ها خبر داد و افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه متوازن استان، افزایش رفاه عمومی و تقویت زیرساخت‌های روستایی دارند.

استاندار گیلان با تأکید بر نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک توسعه استان گفت: در دهه فجر امسال، یک مجموعه فولادی با سرمایه‌گذاری بیش از سه و نیم همت، یک واحد ریسندگی با سرمایه‌گذاری یک‌ونیم همت و چند پروژه هتل‌سازی که منجر به افزایش حدود ۲۰۰ تخت اقامتی در استان می‌شود به بهره‌برداری خواهد رسید که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بازسازی و افتتاح هتل تاریخی ایران اشاره کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی افتتاح‌شده در دهه فجر امسال تقریباً به‌صورت مساوی تقسیم شده‌اند، افزود: در کنار این طرح‌ها، حدود سه‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و پروژه‌های نهادهای حمایتی تکمیل شده و در ایام دهه فجر به بهره‌برداران تحویل داده خواهد شد.