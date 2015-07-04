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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱:۴۹

تقاضای صربستان از روسیه برای وتوی قطعنامه سربرنیتسا

تقاضای صربستان از روسیه برای وتوی قطعنامه سربرنیتسا

دولت صربستان از روسیه خواسته است تا به قطعنامه پیشنهادی انگلیس برای شناسایی قتل عام سربرنیتسا در جریان جنگ بوسنی در دهه ۱۹۹۰ به عنوان نسل کشی، رای منفی داده و آن را وتو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه های صربستان گزارش دادند «تومیسلاو نیکولیچ» رئیس جمهوری طرفدار روسیه صربستان با ارسال نامه ای برای ولادیمیر پوتین همتای روس خود از وی خواسته است تا به قطعنامه پیشنهادی انگلیس در خصوص شناسایی قتل عام سربرنیتسا به عنوان یک نسل کشی رای منفی بدهد.

قطعنامه پیشنهادی دولت انگلیس به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام سربرنیتسا به شورای امنیت ارائه شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای ۱۵ عضو است که کشورهای آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین اعضای دائم آن هستند و ۱۰ کشور دیگر به مدت دو سال برای عضویت در آن انتخاب می شوند. در صورتی که یکی از ۵ عضو دائم به قطعنامه ای رای منفی دهد، آن قطعنامه از دستور کار خارج شده و اصطلاحا وتو می شود.

گفتنی است در جولای ۱۹۹۵ و در جریان جنگ داخلی بوسنی، سربازان صرب بیش از ۸ هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را در قلب اروپا قتل عام کردند. پیش از این کمیسیون های سازمان ملل به این قتل عام بزرگ لقب نسل کشی داده اند.

 

کد مطلب 2851541

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