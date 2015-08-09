جزئیات استراتژی بلندپروازانه اشتغال/۲۰۱میلیون نفر در جهان بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با تاکید بر تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا ۲۰۳۰ میلادی و تحقق موفقیت بزرگ در دنیای کار، اعلام کرد: این سازمان از دستور کار جدید توسعه تهیه شده توسط ۱۹۳ عضو این سازمان مبنی بر دستیابی به یک موفقیت بزرگ در دنیای کار، استقبال می کند.

دستور کار توسعه پایدار شامل ۱۷ هدف توسعه ای و ۱۶۹ شاخص است که در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید. بر مبنای شاخص های تهیه شده قرار است برای دستیابی به چشم انداز کار مناسب در کشورها، اهداف مشخصی در زمینه "ارتقای رشد پایدار، فراگیر و پایدار اقتصادی و همچنین اشتغال کامل دنبال شود.

همچنین در قالب اهداف پیش بینی شده مباحثی مانند اشتغال جوانان، جلوگیری از اشتغال کودکان و کار اجباری، افزایش مهارت ها، توانمندسازی زنان و افزایش بهره وری و اشتغال مولد دنبال می شود.

از سویی، دستیابی مهاجران کشورها به رشد و توسعه مناسب نیز مدنظر است.

بر پایه این گزارش، آمارهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد هم اکنون حدود ۲۰۱ میلیون نفر بیکار در جهان وجود دارد و در سال های گذشته متاثر از بحران مالی و اقتصادی جهانی در ۲۰۰۸ میلادی، ۳۰ میلیون نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است.

همچنین تعداد ۷۴ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به عنوان بیکاران جوان کشورها شناخته می شوند که البته این آمارها تا ۲۰۱۴ میلادی است. با این وجود، برنامه اشتغال کامل و مولد و کار مناسب برای همه زنان و مردان در ۲۰۳۰ میلادی به دنبال اهداف بسیار زیادی است که یکی از موارد آن برابری دستمزدها در مقابل انجام کار برابر است.

به صورت کلی هدف، پیاده سازی یک استراتژی جهانی برای اشتغال جوانان است و در این راستا حمایت از کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و تشویق به رشد مشاغل خُرد، شرکت های کوچک و متوسط ‌‌مطرح و دنبال می شود.

از سویی تلاش می شود تا حفاظت از حقوق کار در کشورها تقویت شود و محیطی امن و مطمئن برای همه کارگران از جمله مهاجران، زنان و افرادی که در مشاغل مخاطره آمیز فعالیت دارند، ایجاد شود. انجام اقدامات فوری و موثر برای از بین بردن کار اجباری نیز از اهداف پیش بینی شده است و هم اکنون ۲۱ میلیون نفر در کار اجباری فعالیت دارند.

کشورهای عضو سازمان ملل نیز به تامین امنیت منع و محو بدترین اشکال کار کودکان و پایان دادن به کار کودک در تمامی اشکال آن تا ۲۰۲۵ میلادی تاکید دارند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که در حال حاضر ۱۶۹ میلیون کودک در سراسر جهان با کار درگیر باشند.