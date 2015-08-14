دفاع وزیر خزانه داری آمریکا از توافق هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «جک (ژاکوب) لیو» با انتشار مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز ضمن دفاع از توافق هسته ای ایران مدعی شده است که به موجب این توافق یکی از فوری ترین تهدیدهای موجود در زمان حاضر از بین رفته است.

وی در این مقاله همچنین عنوان داشته که تشدید تحریم ها علیه ایران موجب بروز تنش نه تنها در رابطه آمریکا با همپیمانانش بلکه با سایر کشورهای جهان می شد.

وزیر خزانه داری آمریکا در پایان می نویسد: توافقی که ماه گذشته کسب کردیم توافقی محکم، بی‌سابقه و خوب برای آمریکاست و همه عناصر درخواست شده از سوی جامعه بین الملل برای توقف ایران از کسب سلاح هسته‌ای را دارا می‌باشد. کنگره باید این توافق را تأیید کند و به انتقاداتی که هیچ جایگزینی ارائه نمی‌کنند توجه نکند.