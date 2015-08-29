افتتاح پروژه های هفته دولت در ساوه و زرندیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی به همراهی چند تن از مسئولین استانی صبح شنبه در بدو ورود به شهرستان زرندیه با حضور در گلزار شهدای شهر مامونیه، مرکز این شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و با نثارگل با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان کرد.

استاندار مرکزی همچنین با حضور در منزل شهیدان والامقام الله‌مراد و احمدیان با خانواده این شهدای سرافراز دیدار و بر تداوم راه شهدا تاکید کرد و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران را وظیفه‌ای همگانی و موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی دانست.

زمانی قمی در سفر به شهرستان زرندیه از پروژه در حال احداث بیمارستان امام رضا(ع) و ساختمان هلال احمر این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند مراحل تکمیلی این دو پروژه در زرندیه قرار گرفت.

عملیات احداث بیمارستان امام رضا(ع) زرندیه در زمینی به مساحت ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع از سال ۸۹ آغاز شده و مراحل تکمیلی را سپری می‌کند. این بیمارستان در دو طبقه توسط وزارت راه و شهرسازی در حال احداث است و مقرر است وزارت بهداشت و درمان آن را تجهیز کند.

استاندار مرکزی همچنین در ادامه سفر به زرندیه کلنگ احداث ساختمان بخش زایمان و کلینیک ویژه بیمارستان شهدای آسیابک را به زمین زد.

افتتاح جایگاه سوخت‌رسانی شهر زاویه، كلنگ‌زنی شروع عملیات اجرایی طرح‌های بهداشتی در شهر پرندك و روستای حسین‌آباد، بهره‌برداری از پنج طرح گازرسانی در بخش‌های مركزی و خرقان، افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار نوع قطره‌ای در منطقه سلطان احمدلو و افتتاح یک شرکت تولید مواد لبنی از دیگر برنامه‌های زمانی قمی در سفر به زرندیه است.

همچنین استاندار مرکزی بعد از ظهر شنبه به شهرستان ساوه سفر خواهد کرد تا چند طرح عمرانی و خدماتی را افتتاح کند.

افتتاح شرکت‌های صنعتی روی اندود، یخچال‌سازی، لوله سازی و آریا تجهیز، افتتاح شرکت سبد پلاست ایرانیان واقع در جاده قدیم ساوه- همدان، افتتاح مجتمع کشت و صنعت صدیق در دهستان قره‌چای بخش مرکزی ساوه از دیگر برنامه‌های زمانی قمی در سفر به ساوه است.